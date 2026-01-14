Авиарейсы задерживаются в Алматы из-за непогоды

Вечерние рейсы Air Astana, вылетающие из Алматы и выполняемые на воздушных судах семейства Airbus NEO, задерживаются в связи с переохлажденным туманом и видимостью менее 150 метров.

Авиакомпания действует в рамках ограничений на вылет, введенных производителем Airbus при подобных метеоусловиях.

Для выполнения некоторых рейсов будет использован резервный самолет авиакомпании FlyArystan.

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальный статус рейсов на официальном сайте или в мобильном приложении Air Astana.

Контакты: help.airastana.com +7 727 244 4477 (24/7) +7 7172 584477 (24/7) +7 702 702 4477 (24/7)

Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78 (24/7)

WhatsApp: +7 702 702 00 74 (24/7)

Online chat: airastana.com (24/7)