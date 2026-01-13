РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:25, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Президент определил дату заседания Национального курултая

    Президент Касым-Жомарт Токаев провел очередное рабочее совещание по Парламентской реформе с участием Государственного советника Ерлана Карина и Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Глава государства ознакомился с поступающими предложениями по конституционной реформе
    Фото: Акорда

    Ерлан Карин проинформировал Главу государства о том, что на состоявшемся 9 января заседании Рабочей группы были выработаны базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного Парламента, а также его взаимодействия с другими ветвями власти.

    На следующем заседании, запланированном на 15 января, будут обсуждены полномочия нового Парламента в обеспечении деятельности ключевых государственных институтов.

    Ержан Жиенбаев ознакомил Главу государства с новыми предложениями, поступающими от членов Рабочей группы и общественности, в отношении конституционной реформы.

    Глава государства отметил необходимость учета всех высказанных мнений и инициатив. Президент также заявил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане нашей страны в ходе общенародного референдума.

    Отдельно был рассмотрен вопрос подготовки к пятому заседанию Национального курултая в г. Кызылорде.

    Президент утвердил дату проведения заседания Курултая 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия.

    Ранее мы сообщали, что более 400 предложений казахстанцев поступило по парламентской реформе.

