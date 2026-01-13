Президент определил дату заседания Национального курултая

Ерлан Карин проинформировал Главу государства о том, что на состоявшемся 9 января заседании Рабочей группы были выработаны базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного Парламента, а также его взаимодействия с другими ветвями власти.



На следующем заседании, запланированном на 15 января, будут обсуждены полномочия нового Парламента в обеспечении деятельности ключевых государственных институтов.



Ержан Жиенбаев ознакомил Главу государства с новыми предложениями, поступающими от членов Рабочей группы и общественности, в отношении конституционной реформы.



Глава государства отметил необходимость учета всех высказанных мнений и инициатив. Президент также заявил, что окончательное решение по конституционной реформе примут граждане нашей страны в ходе общенародного референдума.



Отдельно был рассмотрен вопрос подготовки к пятому заседанию Национального курултая в г. Кызылорде.



Президент утвердил дату проведения заседания Курултая 20 января этого года, дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке предстоящего важного мероприятия.

Ранее мы сообщали, что более 400 предложений казахстанцев поступило по парламентской реформе.