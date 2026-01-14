10:31, 14 Январь 2026 | GMT +5
Десять новых законопроектов принял в работу Мажилис
На рассмотрение Мажилиса поступил ряд новых законопроектов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Депутаты проголосовали за подготовку заключения по следующим законопроектам:
- о специальном статусе города Алатау;
- по вопросам развития машиностроения;
- по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей;
- о государственной службе РК;
- по вопросам государственной службы;
- о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года;
- о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года;
- об инвестиционных фондах;
- по вопросам деятельности инвестиционных фондов;
- об административных правонарушениях.