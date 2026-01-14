РУ
    10:31, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Десять новых законопроектов принял в работу Мажилис

    На рассмотрение Мажилиса поступил ряд новых законопроектов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Депутаты проголосовали за подготовку заключения по следующим законопроектам:

    • о специальном статусе города Алатау;
    • по вопросам развития машиностроения;
    • по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей;
    • о государственной службе РК;
    • по вопросам государственной службы;
    • о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года;
    • о ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности в области перевозок воинских и других формирований, их движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года;
    • об инвестиционных фондах;
    • по вопросам деятельности инвестиционных фондов;
    • об административных правонарушениях.
    Теги:
    Законопроекты Депутаты Мажилис
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
