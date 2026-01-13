РУ
телерадиокомплекс президента РК
    22:26, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Пять машин и 12 пассажиров эвакуировали спасатели из снежного заноса

    Сильный снегопад и плохая видимость стали причиной чрезвычайной ситуации на одной из автодорог региона. На место происшествия незамедлительно были направлены спасательные подразделения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео ДЧС

    В Осакаровском районе Карагандинской области из-за сильного снегопада и ограниченной видимости в снежном заносе застряли пять легковых автомобилей. В салонах находились 12 человек, среди них — трое детей.

    Сотрудники МЧС добрались до места происшествия на вездеходе и эвакуировали всех пассажиров в ближайший населенный пункт. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.

    В МЧС напоминают о необходимости учитывать штормовые предупреждения и настоятельно рекомендуют при ухудшении погодных условий воздерживаться от поездок за пределы населенных пунктов.

    Напомним, под Шахтинском автобус с 50 пассажирами попал в ДТП из-за метели. 

    МЧС Происшествия, ЧС Карагандинская область Видео Непогода Закрытие дорог
    Айзада Агильбаева
    Автор
