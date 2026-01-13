3,6 млн «умных» приборов учета воды установят в Казахстане

Так, по его словам, проводится работа по стандартизации требований к системам автоматизации (АСУ ТП) и приборам учета с технологией телеметрии для автоматического сбора показаний через каналы связи.

В рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов предусмотрена поэтапная автоматизация процессов водоканалов, направленная на снижение потерь, аварийности расходов на электроэнергию, а также увеличениесроков службы оборудований.

Реализация мероприятий планируется с привлечением финансирования Всемирного банка.

— Совместно с отечественными и международными экспертами проведена оценка деятельности водоканалов в пяти городах — в Астане, Шымкенте, Уральске, Экибастузе и Шахтинске. По ее итогам подготовлены рекомендации по оптимизации процессов и разработано техническое задание на подготовку технико-экономического обоснования, предусматривающее единые цифровые решения и поэтапность внедрения. Ведется работа с акиматами и субъектами естественных монополий по формированию заявок на приборизацию водоснабжения, — сообщил Кажкенов.

Вице-министр добавил, что в 2026–2028 годах планируется установка более 3,6 млн «умных» приборов учета воды.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют запустить единую цифровую платформу для учета воды, тепла и электричества Smart Turmys. Как она будет работать, рассказал заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев.