Казахстанцы смогут следить за показаниями своих счетчиков через новый сервис

— Там задача, чтобы вы в своем смартфоне через какое-то время видели ваши счетчики, сколько был тариф, сколько вы потребили. Если что-то не так, чтобы вы могли задать вопросы соответствующим монополистам, — рассказал вице-премьер.

Цифровая платформа будет интегрирована с несколькими банками.

— Но для этого мы должны десятки тысяч счетчиков поставить, обеспечить передачу данных. На республиканском уровне там мы уже будем внедрять bigdata, искусственный интеллект, который будет подсказывать. Постараемся, чтобы это аналитика вся была тоже доступна, — добавил Канат Бозумбаев.