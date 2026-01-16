РУ
    16:04, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Пассажиры уже сутки не могут вылететь из аэропорта Атырау из-за непогоды

    Пассажиры международного аэропорта в Атырау уже более суток не могут вылететь по своим направлениям из-за сложных погодных условий и обледенения взлетно-посадочной полосы. В аэропорту продолжаются работы по очистке и обработке полосы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Атырау, аэропорт, пассажиры
    Фото: Нұрбибі Теміртасова / Kazinform

    Как уточнили во время брифинга представители аэропорта, для обработки покрытия задействована специальная техника, использовано более 23 тонн противогололедного реагента. 

    — 14 января из-за сочетания дождя, обледенения и резкого понижения температуры на полосе образовалась плотная гололедица. В целях обеспечения безопасности полетов состояние ВПП было признано неблагоприятным, и выполнение рейсов временно приостановили, — заявили представители.

    В администрации аэропорта отмечают, что работы начались незамедлительно после ухудшения погодных условий. В усиленном режиме ведется очистка и обработка поверхности, чтобы как можно скорее обеспечить безопасный прием и отправку воздушных судов.

    — Главный приоритет — безопасность пассажиров и экипажей. Все службы работают в круглосуточном режиме, принимаются необходимые меры для восстановления нормальной работы аэропорта, — сообщили в воздушной гавани.

    Непогода стала причиной переноса рейсов в Атырау.

    Также 14 января, на взлетно-посадочной полосе, аэропорта Атырау самолет FlyArystan выкатился за пределы рулежной дорожки. Жертв и пострадавших нет.

    Атырау Авиация Погода Атырау Аэропорт Непогода Задержка и отмена авиарейсов
