Национальную информсистему водных ресурсов разрабатывают в Казахстане
В Казахстане формируется единое цифровое пространство управления водой. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам вице-премьера, в рамках поручений Главы государства по цифровизации водного сектора реализуется ключевой проект — Национальная информационная система водных ресурсов.
Система разрабатывается по стандартам электронного правительства, межведомственной интеграции и информбезопасности.
— Уже реализованы базовые функции, внедряются аналитика и прогнозирование. За счет интеграции 11 государственных информсистем формируется единое цифровое пространство управления водой, что повышает достоверность данных, — сообщил Мадиев.
Он также обратил внимание на еще один перспективный проект — систему заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления. Сейчас система работает в пилотном режиме, а запуск в промышленную эксплуатацию планируется до конца текущего года. Для удобства граждан планируется интеграция с eGov mobile, с банками второго уровня и 1С.
В этом году также стартует автоматизация 103 оросительных каналов. В южных регионах — в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях — предусмотрено управление затворами.
При поддержке Исламского банка развития планируется оцифровать еще 264 канала.
Как стало известно ранее, в Казахстане установят 3,6 млн «умных» приборов учета воды.