Национальную информсистему водных ресурсов разрабатывают в Казахстане

По словам вице-премьера, в рамках поручений Главы государства по цифровизации водного сектора реализуется ключевой проект — Национальная информационная система водных ресурсов.

Система разрабатывается по стандартам электронного правительства, межведомственной интеграции и информбезопасности.

— Уже реализованы базовые функции, внедряются аналитика и прогнозирование. За счет интеграции 11 государственных информсистем формируется единое цифровое пространство управления водой, что повышает достоверность данных, — сообщил Мадиев.

Он также обратил внимание на еще один перспективный проект — систему заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления. Сейчас система работает в пилотном режиме, а запуск в промышленную эксплуатацию планируется до конца текущего года. Для удобства граждан планируется интеграция с eGov mobile, с банками второго уровня и 1С.

В этом году также стартует автоматизация 103 оросительных каналов. В южных регионах — в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях — предусмотрено управление затворами.

При поддержке Исламского банка развития планируется оцифровать еще 264 канала.

Как стало известно ранее, в Казахстане установят 3,6 млн «умных» приборов учета воды.