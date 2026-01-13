РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:22, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Национальную информсистему водных ресурсов разрабатывают в Казахстане

    В Казахстане формируется единое цифровое пространство управления водой. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    По словам вице-премьера, в рамках поручений Главы государства по цифровизации водного сектора реализуется ключевой проект — Национальная информационная система водных ресурсов.

    Система разрабатывается по стандартам электронного правительства, межведомственной интеграции и информбезопасности.

    — Уже реализованы базовые функции, внедряются аналитика и прогнозирование. За счет интеграции 11 государственных информсистем формируется единое цифровое пространство управления водой, что повышает достоверность данных, — сообщил Мадиев.

    Он также обратил внимание на еще один перспективный проект — систему заключения электронных договоров и прогнозирования водопотребления. Сейчас система работает в пилотном режиме, а запуск в промышленную эксплуатацию планируется до конца текущего года. Для удобства граждан планируется интеграция с eGov mobile, с банками второго уровня и 1С.

    В этом году также стартует автоматизация 103 оросительных каналов. В южных регионах — в Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областях — предусмотрено управление затворами.

    При поддержке Исламского банка развития планируется оцифровать еще 264 канала.

    Как стало известно ранее, в Казахстане установят 3,6 млн «умных» приборов учета воды.

    Теги:
    Министерство по искусственному интеллекту Вода Водные ресурсы Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
