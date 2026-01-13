РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:40, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Порядка 70 тысяч жалоб поступило в госорганы по вопросам водоснабжения в 2025 году — Бектенов

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов раскритиковал работу акиматов из-за регулярных жалоб казахстанцев на проблемы с водоснабжением, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Правительство РК, Бектенов
    Фото: Правительство РК

    Как отметил Премьер-министр, с учетом роста численности населения и в целом экономики водопотребление в стране будет увеличиваться.

    — Учитывая, что обеспечение питьевой водой это процесс постоянный, всем ответственным госорганам необходимо держать этот вопрос на контроле, — сказал Олжас Бектенов.

    По его словам, от жителей регионов регулярно поступают жалобы на качество питьевой воды, перебои подачи, изношенности сетей водоснабжения и затягивания сроков ремонтов и ввода в эксплуатацию.

    — Совсем недавно фиксировались жалобы жителей Уральска, Темиртау на качество воды. В целом, за прошлый год в госорганы поступило порядка 70 тыс. жалоб от населения по вопросам водоснабжения. Это свидетельствует о том, что акиматами регионов работа с подрядными и обслуживающими организациями ведется не на должном уровне. Не принимаются меры по надлежащему обслуживанию новых сетей водоснабжения и водоотведения, а также не соблюдаются нормы качества питьевой воды, — заявил Премьер-министр.

    В этой связи, он поручил акиматам осуществлять проверку по каждому обращению и принимать самые жесткие меры в отношении недобросовестных организаций.

    Напомним, вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов на заседании Правительства заявил, что 100% населения нашей страны обеспечено чистой питьевой водой.

    Теги:
    Казахстанцы Правительство РК Вода Жалобы Олжас Бектенов
    Данира Искакова
    Автор
