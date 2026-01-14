Правила погребения и ухода за могилами обновили в Казахстане

И. о. министра национальной экономики утвердил новую редакцию Типовых правил погребения и организации дела по уходу за могилами.

Согласно правилам, местные исполнительные органы разрабатывают и утверждают порядок погребения с учетом особенностей территории, застройки, а также религиозных и историко-культурных объектов.

Правила включают порядок отведения мест захоронения и колумбариев, захоронения умерших и их останков, проектирования и устройства могил и колумбариев, благоустройства и содержания мест захоронения, учета и регистрации земельных участков, а также заключения договоров на погребение и обслуживание кладбищ.

Согласно документу, на каждого умершего жителя населенного пункта или лица без определенного места жительства для захоронения бесплатно выделяется земельный участок площадью не менее шести квадратных метров. Территория кладбища должна быть разделена на участки с проездами и проходами.

Местные исполнительные органы обязаны вести учет и регистрацию земельных участков под могилы и колумбарии, размещать информацию о занятых и свободных местах на официальных интернет-ресурсах и в публичной кадастровой карте, а также контролировать соблюдение условий договоров на содержание кладбищ.

Захоронение производится при предъявлении свидетельства о смерти, медицинского свидетельства либо уведомления о смерти, полученного через портал электронного правительства.

Требования к кремации и колумбариям

Правила также регулируют порядок кремации и захоронения праха. Для захоронения праха после кремации требуется справка о кремации.

Правилами предусмотрено, что захоронение праха после кремации допускается как в колумбариях, так и в могилах. Колумбарии и стены скорби размещаются на специально выделенных участках земли. Допускается их размещение за пределами кладбищ при соблюдении санитарных расстояний от жилых домов, медицинских, образовательных и социальных объектов.

Колумбарии могут быть открытыми — на кладбищах под открытым небом, либо закрытыми — внутри зданий. На урнах с прахом указываются данные умершего и регистрационный номер кремации.

Требования к перезахоронению

Перезахоронение останков в целом не допускается и возможно только в исключительных случаях — при ликвидации кладбища, транспортировке останков либо обнаружении ранее неизвестных захоронений. При этом действуют строгие санитарно-эпидемиологические ограничения.

Отдельно прописаны требования к учету захоронений, порядку погребения безродных за счет бюджета и условиям перезахоронения останков в исключительных случаях.

Контроль за исполнением приказа возложен на Министерство национальной экономики.

Ранее сообщалось, что первый крематорий Казахстана в Алматы приступит к работе в ближайшие дни.