Широкий перечень лекарств и медуслуг освободили от НДС в Казахстане

Соответствующие меры охватывают свыше 3000 наименований лекарственных средств, из которых 1 200 наименований препаратов, предназначенных для лечения орфанных и социально значимых заболеваний, также подлежат освобождению от НДС при оптовой и розничной реализации.

Также не облагаются НДС медицинские услуги по лечению, диагностике, профилактике и реабилитации редких и социально значимых заболеваний.

Дополнительно от налога на добавленную стоимость освобождаются импортируемые фармацевтические субстанции, используемые для производства лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС.

Указанные меры утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан № 1203 «О некоторых вопросах освобождения от налога на добавленную стоимость в сфере здравоохранения», принятым 31 декабря 2025 года, и реализуются в рамках нового Налогового кодекса Республики Казахстан, вступающего в силу с января 2026 года.

Принятое решение направлено на поддержку пациентов и повышение доступности медицинской помощи, а также на снижение финансовой нагрузки на медицинские организации и создание благоприятных условий для развития отечественной фармацевтической отрасли.

Кроме того, в соответствии с новым Налоговым кодексом предусмотрено применение пониженной ставки НДС при реализации лекарственных средств и медицинских изделий в оптовом и розничном сегментах. С января 2026 года ставка НДС составит 5%, а с 1 января 2027 года — 10%.

Одновременно Министерством здравоохранения совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан принято решение о продлении срока дерегулирования рецептурных лекарственных средств до 1 января 2027 года.

Напомним, что в середине прошлого года Министерством здравоохранения был внедрен механизм регулирования предельных цен на лекарства в розничной сети. В результате на сегодня отмечено снижение стоимости препаратов в среднем на 26% по 3780 позициям.

За 2025 год было выявлено 28 фактов нарушения предельной цены и составлены протокола административных правоотношений на сумму 5,7 млн тенге.