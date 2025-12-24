Какие лекарства не будут облагаться НДС с 2026 года в Казахстане

Соответствующий проект постановления Правительства был одобрен накануне:

— Буквально вчера был одобрен проект постановления Правительства о внесении изменений именно в части не облажения НДС лекарственных препаратов в рамках ОСМС и ГОБМП, а также медуслуг, которые оказываются в рамках ОСМС и ГОБМП. Будет подписано на днях. С 1 января налогами не будут облагаться лекарственные препараты и медуслуги которые идут у нас в рамках ГОБМП и ОСМС, — пояснила Рустемова на брифинге в Минздраве.

Кадр из видео

Она также сообщила, что от НДС будут освобождены организации, оказывающие услуги пациентам с социально значимыми и орфанными заболеваниями. Лекарства по этим заболеваниям будут облагаться нулевой ставкой налога и при продаже в обычных аптеках.

При этом вице-министр напомнила, что остальные лекарства и медицинские изделия с 2026 года будут облагаться НДС по ставке 5%.

Для таких препаратов Минздрав установит предельные цены, выше которых их нельзя будет продавать на рынке. В случае завышения стоимости казахстанцы смогут обращаться в Комитет медицинского и фармацевтического контроля, подчеркнули в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что будет с ценами на лекарства в Казахстане после вступления в силу нового Налогового кодекса в январе 2026 года.

Напомним, с 19 декабря в Казахстане вступают в силу изменения в перечень редких заболеваний.