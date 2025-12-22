РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:34, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Что будет с ценами на лекарства в Казахстане в 2026 году

    В 2026 году в Казахстане ожидается умеренное изменение цен на лекарственные средства. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

    п
    Фото: freepik.com

    Напомним, что согласно новому Налоговому кодексу, с 1 января 2026 года на лекарственные средства и медицинские изделия вводится НДС в размере 5%, а с 2027 года ставка увеличится до 10%.

    — Таким образом, введение нового Налогового кодекса приведет к умеренному росту розничных цен на лекарственные средства, в основном в пределах 5–10%, обусловленному введением НДС. При этом государственное ценовое регулирование и конкуренция на рынке будут играть ключевую роль в сдерживании цен и обеспечении доступности лекарств для населения, — отметили в Минздраве.

    В ведомстве уточнили, что для препаратов, закупаемых и реализуемых в рамках ГОБМП и системы ОСМС, предельные цены будут формироваться без учета НДС.

    Цены уже пересмотрены

    При этом, в 2025 году Минздравом была обновлена методология расчета предельных цен с учетом референтного ценообразования и актуального курса валют. В результате:

    • пересмотрены цены на 4 994 наименования лекарств;
    • по 3 801 препарату (76%) зафиксировано снижение розничных цен;
    • среднее снижение составило 26,5%.

    Ежемесячный мониторинг показал, что случаев превышения предельных цен не выявлено.

    В ведомстве также пояснили, что цены на недорогие безрецептурные лекарства стоимостью до одного МРП теперь формируются рынком. Государство не устанавливает на них предельные цены, а стоимость может отличаться в зависимости от конкуренции, спроса и логистики. У потребителей появляется возможность выбора по цене.

    Ранее в Минздраве сообщили о запуске цифрового сервиса в приложении Naqty Onim, где жители могут проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены.

    Теги:
    Здравоохранение Лекарства Цены и тарифы Общество Налоговый кодекс Минздрав РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
