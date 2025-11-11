РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:55, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Как казахстанцам проверить цены на лекарства и пожаловаться на аптеки

    В Минздраве Казахстана сообщили о запуске цифрового сервиса в приложении Naqty Onim, где жители могут проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены. 

    Дәріхана
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    С июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку. Это защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость — от завода до аптеки, отметили в ведомстве. 

    Благодаря маркировке выявлены факты незаконной продажи бесплатных препаратов. Начаты проверки совместно с Генпрокуратурой.

    Прозрачность уже приносит результат — налоговые поступления от фармсектора выросли на 24%.

    Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, стоит ли казахстанцам ожидать увеличения цен на лекарства в следующем году. 

    Также сообщалось, что пересмотрены цены на 2 900 лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС.  В рамках мониторинга розничной сети в октябре текущего года отмечается снижение цен в среднем на 11% среди наиболее востребованных препаратов.

    Сегодня в Минздраве прокомментировали изменения в перечне амбулаторного лекарственного обеспечения. Пациенты с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями продолжат получать необходимые препараты в полном объеме.  

    В текущем году по результатам экспертизы 1723 лекарств и медизделий выявлены несоответствия в 43-х медикаментах, которые изъяты с рынка.  

    Теги:
    Здравоохранение Фармацевтика Здоровье Лекарства Минздрав РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают