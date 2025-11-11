Как казахстанцам проверить цены на лекарства и пожаловаться на аптеки

С июля 2024 года все лекарства в Казахстане проходят обязательную маркировку. Это защищает пациентов от подделок и обеспечивает полную прослеживаемость — от завода до аптеки, отметили в ведомстве.



Благодаря маркировке выявлены факты незаконной продажи бесплатных препаратов. Начаты проверки совместно с Генпрокуратурой.



Прозрачность уже приносит результат — налоговые поступления от фармсектора выросли на 24%.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, стоит ли казахстанцам ожидать увеличения цен на лекарства в следующем году.

Также сообщалось, что пересмотрены цены на 2 900 лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС. В рамках мониторинга розничной сети в октябре текущего года отмечается снижение цен в среднем на 11% среди наиболее востребованных препаратов.

Сегодня в Минздраве прокомментировали изменения в перечне амбулаторного лекарственного обеспечения. Пациенты с сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ДЦП и другими хроническими заболеваниями продолжат получать необходимые препараты в полном объеме.

В текущем году по результатам экспертизы 1723 лекарств и медизделий выявлены несоответствия в 43-х медикаментах, которые изъяты с рынка.