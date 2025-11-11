Вырастут ли цены на лекарства в Казахстане — ответ Минздрава
В Министерстве здравоохранения рассказали, стоит ли казахстанцам ожидать увеличения цен на лекарства в следующем году, передает корреспондент агентства Kazinform.
— У нас такой информации нет. Мы поводим мониторинг цен в аптеках. В октябре сравнили цены на 50 лекарств, которые чаще всего покупает население. Мониторинг провели и в среднем наблюдаем снижение цен по ним на 10-11%. Надеемся, что эта тенденция дальше продолжится, — сообщил
председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Бауыржан Джусипов на брифинге в Правительстве.
Кроме того, Минздрав совместно с Казахтелекомом запустил цифровой сервис в приложении Naqty Onim, где каждый гражданин может проверить предельную цену на лекарство, а также подать жалобу на завышенные цены.
Мы также сообщали, что Минздрав РК пересмотрел цены на 2 900 лекарств в рамках ГОБМП и ОСМС.