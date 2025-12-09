12:27, 09 Декабрь 2025 | GMT +5
Перечень редких заболеваний скорректировал Минздрав Казахстана
Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в Перечень орфанных заболеваний, передает агентство Kazinform.
Из перечня исключили:
- глиальные опухоли высокой степени злокачественности;
- рассеянный склероз.
Также уточнены некоторые заболевания:
- Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, — болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
- Болезнь двигательного неврона — болезни нервной системы.
- Семейная болезнь двигательного неврона.
- Болезни нервно-мышечного синапса и мышц — первичные мышечные нарушения.
- Синдром дефицита Glut 1 — другие уточненные нарушения обмена углеводов.
- Редкие и резистентные формы эпилепсии — болезни нервной системы.
- Нейробластома — злокачественное новообразование различных локализаций.
Приказ МЗ РК от 4 декабря 2025 года № 159 вводится в действие с 19 декабря 2025 г.