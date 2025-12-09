Перечень редких заболеваний скорректировал Минздрав Казахстана

Из перечня исключили:

глиальные опухоли высокой степени злокачественности;

рассеянный склероз.

Также уточнены некоторые заболевания:

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, — болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.

Болезнь двигательного неврона — болезни нервной системы.

Семейная болезнь двигательного неврона.

Болезни нервно-мышечного синапса и мышц — первичные мышечные нарушения.

Синдром дефицита Glut 1 — другие уточненные нарушения обмена углеводов.

Редкие и резистентные формы эпилепсии — болезни нервной системы.

Нейробластома — злокачественное новообразование различных локализаций.

Приказ МЗ РК от 4 декабря 2025 года № 159 вводится в действие с 19 декабря 2025 г.