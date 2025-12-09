РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:27, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Перечень редких заболеваний скорректировал Минздрав Казахстана

    Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в Перечень орфанных заболеваний, передает агентство Kazinform.

    больница, медицина, мед персонал, аурухана, анализы, рентген
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Из перечня исключили:

    • глиальные опухоли высокой степени злокачественности;
    • рассеянный склероз.

    Также уточнены некоторые заболевания:

    • Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, — болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
    • Болезнь двигательного неврона — болезни нервной системы.
    • Семейная болезнь двигательного неврона.
    • Болезни нервно-мышечного синапса и мышц — первичные мышечные нарушения.
    • Синдром дефицита Glut 1 — другие уточненные нарушения обмена углеводов.
    • Редкие и резистентные формы эпилепсии — болезни нервной системы.
    • Нейробластома — злокачественное новообразование различных локализаций.

    Приказ МЗ РК от 4 декабря 2025 года № 159 вводится в действие с 19 декабря 2025 г.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Медицина Заболевания Минздрав РК
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
