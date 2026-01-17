53 градуса мороза зафиксировали в одном из сел в ВКО

15 января в селе Парыгино Алтайского района столбик термометра опустился до –45 градусов, а утром 16 января температура достигла –53 градусов.

К полудню температура воздуха составила –48 градусов. Аким сельского округа Гани Толеков отметил, что жители села хорошо подготовлены к таким погодным условиям.

— Социальные и жизненно важные объекты работают в штатном режиме, никаких сбоев и неисправностей не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, — сообщил аким Алтайского района Ренат Курмамбаев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петропавловске скончалась пенсионерка от переохлаждения.