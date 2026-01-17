РУ
    10:54, 17 Январь 2026 | GMT +5

    53 градуса мороза зафиксировали в одном из сел в ВКО

    В селе Парыгино Алтайского района Восточно-Казахстанской области зафиксирован 53-градусный мороз, передает корреспондент агентства Kazinform.

    мороз
    Фото: gov.kz

    15 января в селе Парыгино Алтайского района столбик термометра опустился до –45 градусов, а утром 16 января температура достигла –53 градусов.

    К полудню температура воздуха составила –48 градусов. Аким сельского округа Гани Толеков отметил, что жители села хорошо подготовлены к таким погодным условиям. 

    — Социальные и жизненно важные объекты работают в штатном режиме, никаких сбоев и неисправностей не зафиксировано. Ситуация находится под контролем, — сообщил аким Алтайского района Ренат Курмамбаев.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Петропавловске скончалась пенсионерка от переохлаждения.

    Теги:
    Погода ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Зима
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
