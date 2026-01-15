Межэтническое согласие — один из главнейших приоритетов государственной политики — Касым-Жомарт Токаев

Президент — Председатель Ассамблеи народа Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об участии Ассоциации в работе по дальнейшему укреплению казахстанской общенациональной идентичности, единства народа, воспитанию подрастающего поколения в духе любви к Родине.

Сергей Пономарев рассказал о работе славянских организаций по продвижению государственного языка как консолидирующего фактора, а также планах работы Ассоциации на 2026 год по реализации Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана до 2030 года «Единство в многообразии».

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что межэтническое согласие и единство народа являются одним из главнейших направлений государственной политики. По его словам, справедливость и равенство возможностей для всех граждан — это ключевой принцип Справедливого Казахстана.

В данном контексте деятельность Ассамблеи народа Казахстана и входящих в ее состав организаций, как и прежде, будет сосредоточена на продвижении среди представителей всех этносов консолидирующих ценностей на основе казахстанского патриотизма.

Ранее были опубликованы итоги социального опроса: свыше 95% граждан считают межэтнические отношения в Казахстане стабильными и благополучными. Это результат планомерной государственной политики по укреплению общественного согласия и развитию межэтнических отношений, и доверия к ней.