Порядок электронного внутреннего госаудита утвердили в Казахстане

Документ направлен на снижение нагрузки на объекты аудита за счет исключения контакта, сокращения сроков проверок и более оперативного рассмотрения обращений физических и юридических лиц в пределах компетенции уполномоченного органа.

Электронный внутренний государственный аудит проводится исключительно при использовании электронных документов, удостоверенных электронной цифровой подписью. Речь идет о документах, которые устанавливают, изменяют или прекращают правоотношения, а также права и обязанности их участников, включая гражданско-правовые сделки, оформленные с применением информационных технологий.

Все материалы электронного аудита формируются в информационной системе в модуле «Дело электронного внутреннего государственного аудита». В него входят программа аудита, аудиторское задание, поручение на проведение мероприятия, аудиторский отчет, аудиторское заключение, предписание и другие документы, предусмотренные системой.

Электронный внутренний государственный аудит включает подготовительный, основной и заключительный этапы.

Подготовительный этап

До начала аудиторского мероприятия определяется объект государственного аудита и его масштаб, а также составляются программа аудита, аудиторское задание и поручение на проведение проверки. Программу утверждает лицо, ответственное за проведение электронного внутреннего государственного аудита.

После подписания поручения электронной цифровой подписью руководителя уполномоченного органа или его территориального подразделения документ направляется для регистрации в орган правовой статистики и специальных учетов. После регистрации поручение передают объекту государственного аудита с использованием информационных технологий, в том числе через веб-портал государственных закупок.

При получении и прочтении поручения в системе автоматически формируется уведомление о доставке.

Основной этап

На этом этапе государственные аудиторы, ассистенты и при необходимости привлеченные эксперты проводят проверку соблюдения законодательства Республики Казахстан и актов субъектов квазигосударственного сектора. Аудит проводится с использованием данных информационных систем центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета.

Все выявленные нарушения и недостатки должны основываться на объективных, достоверных и достаточных аудиторских доказательствах.

Заключительный этап

По итогам проверки принимается решение и формируются итоговые документы электронного внутреннего государственного аудита — аудиторский отчёт, аудиторское заключение, предписание и другие материалы по реализации результатов аудиторского мероприятия.

Сроки и регистрация результатов

Изменение масштаба электронного внутреннего государственного аудита допускается путем внесения изменений или дополнений в документы аудита.

После утверждения аудиторского заключения уполномоченный орган и его территориальные подразделения в течение трех рабочих дней направляют в орган правовой статистики электронный учетный документ талон-уведомление в установленном порядке.

Ранее стало известно, что с 2026 года налоговый аудит в Казахстане перейдет в электронный формат.