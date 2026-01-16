РУ
    11:03, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана подписал два закона

    Об этом говорится в сообщении пресс-службы Акорды, передает агентство Kazinform.

    Фото: Акорда

    Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Текст Закона публикуется в печати.

    Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства». Текст Закона также публикуется в печати.

    Теги:
    Акорда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Банки
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
