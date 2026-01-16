Президент Казахстана подписал два закона

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан». Текст Закона публикуется в печати.

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства». Текст Закона также публикуется в печати.