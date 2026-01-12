Товары с иностранных маркетплейсов в Казахстан будут ввозить по новым правилам

Основное изменение — новый порог беспошлинного ввоза, который установлен на уровне 200 евро.

Теперь без уплаты пошлины разрешено ввозить товары стоимостью до 200 евро. Если цена выше, с полной суммы покупки взимается пять процентов таможенной пошлины и НДС. Минимальный размер пошлины — один евро за килограмм.

При этом для некоторых видов товаров, как автомобилей, будут особые ставки таможенных пошлин.

Какие товары не подпадают под упрощенное декларирование

Вместе с этим утвержден и перечень товаров, для которых не будет действовать упрощенный порядок декларирования в электронной торговле. Речь идет о покупках, которые по закону не считаются товарами для личного пользования. В их числе — солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы и другие.

Также в этот список подпадает продукция с особыми правилами ввоза и вывоза — оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и другие.

Кроме того, запрет касается алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.

Новый порядок будет действовать с 1 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют передавать в налоговые органы сведения о заказах из маркетплейсов.