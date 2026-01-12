РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:23, 12 Январь 2026 | GMT +5

    Товары с иностранных маркетплейсов в Казахстан будут ввозить по новым правилам

    В Совете Евразийской экономической комиссии приняли новые условия и правила ввоза товаров электронной торговли, купленных на иностранных маркетплейсах. Они вступят в силу с 1 июля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    онлайн торговля, маркетплейс, электронная торговля
    Фото: Freepik.kz

    Основное изменение — новый порог беспошлинного ввоза, который установлен на уровне 200 евро.

    Теперь без уплаты пошлины разрешено ввозить товары стоимостью до 200 евро. Если цена выше, с полной суммы покупки взимается пять процентов таможенной пошлины и НДС. Минимальный размер пошлины — один евро за килограмм.

    При этом для некоторых видов товаров, как автомобилей, будут особые ставки таможенных пошлин.

    Какие товары не подпадают под упрощенное декларирование

    Вместе с этим утвержден и перечень товаров, для которых не будет действовать упрощенный порядок декларирования в электронной торговле. Речь идет о покупках, которые по закону не считаются товарами для личного пользования. В их числе — солярии для загара, двигатели внутреннего сгорания, медицинская мебель, игральные автоматы и другие.

    Также в этот список подпадает продукция с особыми правилами ввоза и вывоза — оружие и боеприпасы, кости ископаемых животных, опасные отходы и другие.

    Кроме того, запрет касается алкогольных напитков, табачных изделий, наличных денежных средств, воздушных и водных судов, отдельных видов транспортных средств и их шасси.

    Новый порядок будет действовать с 1 июля 2026 года.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют передавать в налоговые органы сведения о заказах из маркетплейсов.

    Теги:
    Пошлины Правила Торговля Маркетплейсы
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают