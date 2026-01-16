РУ
    Для крещенских купаний 37 официальных мест определили в Костанайской области

    На всех локациях будет организовано усиленное круглосуточное дежурство спасателей, полиции и медиков, чтобы обеспечить безопасность участников и оперативную помощь в случае необходимости, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Крещенские купания
    Фото: depositphotos.com

    Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, купели оборудованы в областном центре, районных центрах и наиболее массовых местах купания. При этом в четырех регионах области обряд проводиться не будет — это Аркалык, Амангельдинский, Джангельдинский и Наурзумский районы.

    Средняя толщина льда на водоемах региона в настоящее время составляет около 40 сантиметров, что соответствует требованиям безопасности. Замеры проводятся регулярно — как в преддверии праздника, так и непосредственно в дни купаний. За состоянием льда следят специалисты ДЧС.

    Случаев закрытия купелей из-за трещин, течений или тонкого льда на данный момент не зафиксировано.

    На каждом официальном месте купания в среднем дежурят:

    • восемь человек (спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники),
    • четыре единицы техники.

    Всего по области к обеспечению безопасности привлечены 291 человек личного состава и 147 единиц техники — спасательной, медицинской и инженерной. Количество сил и средств на отдельных объектах будет зависеть от ожидаемого наплыва людей.

    — На всех купелях организовано совместное дежурство ДЧС, полиции, скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов. Взаимодействие осуществляется в круглосуточном режиме, с четким распределением зон ответственности и постоянной связью между службами, — уточнили спасатели.

    Кроме того, в городах Костанай и Рудный, а также в Костанайском районе, предусмотрен резерв сил и средств. В случае резкого увеличения числа желающих окунуться, их количество может быть оперативно увеличено.

    В ДЧС отмечают, что в период Крещенских купаний чаще всего фиксируются следующие нарушения:

    • купание в несанкционированных местах;

    • выход на лед в состоянии алкогольного опьянения;

    • игнорирование рекомендаций по времени пребывания в холодной воде;

    • отсутствие теплой одежды и средств для быстрого согревания.

    При этом, по данным спасателей, в прошлые годы в регионе не было зафиксировано случаев провалов под лед, обморожений или потери сознания во время Крещенских купаний.

    Спасатели призывают жителей и гостей области:

    • выбирать только официально оборудованные места,

    • не выходить на лед в одиночку и в тёмное время суток,

    • соблюдать рекомендации специалистов и не переоценивать свои силы.

    Ранее Kazinform писал, где подготовили места для крещенских купаний в Жамбылской области.

    Дарья Аверченко
    Автор
