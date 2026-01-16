Для крещенских купаний 37 официальных мест определили в Костанайской области
На всех локациях будет организовано усиленное круглосуточное дежурство спасателей, полиции и медиков, чтобы обеспечить безопасность участников и оперативную помощь в случае необходимости, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, купели оборудованы в областном центре, районных центрах и наиболее массовых местах купания. При этом в четырех регионах области обряд проводиться не будет — это Аркалык, Амангельдинский, Джангельдинский и Наурзумский районы.
Средняя толщина льда на водоемах региона в настоящее время составляет около 40 сантиметров, что соответствует требованиям безопасности. Замеры проводятся регулярно — как в преддверии праздника, так и непосредственно в дни купаний. За состоянием льда следят специалисты ДЧС.
Случаев закрытия купелей из-за трещин, течений или тонкого льда на данный момент не зафиксировано.
На каждом официальном месте купания в среднем дежурят:
- восемь человек (спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники),
- четыре единицы техники.
Всего по области к обеспечению безопасности привлечены 291 человек личного состава и 147 единиц техники — спасательной, медицинской и инженерной. Количество сил и средств на отдельных объектах будет зависеть от ожидаемого наплыва людей.
— На всех купелях организовано совместное дежурство ДЧС, полиции, скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов. Взаимодействие осуществляется в круглосуточном режиме, с четким распределением зон ответственности и постоянной связью между службами, — уточнили спасатели.
Кроме того, в городах Костанай и Рудный, а также в Костанайском районе, предусмотрен резерв сил и средств. В случае резкого увеличения числа желающих окунуться, их количество может быть оперативно увеличено.
В ДЧС отмечают, что в период Крещенских купаний чаще всего фиксируются следующие нарушения:
- купание в несанкционированных местах;
- выход на лед в состоянии алкогольного опьянения;
- игнорирование рекомендаций по времени пребывания в холодной воде;
- отсутствие теплой одежды и средств для быстрого согревания.
При этом, по данным спасателей, в прошлые годы в регионе не было зафиксировано случаев провалов под лед, обморожений или потери сознания во время Крещенских купаний.
Спасатели призывают жителей и гостей области:
- выбирать только официально оборудованные места,
- не выходить на лед в одиночку и в тёмное время суток,
- соблюдать рекомендации специалистов и не переоценивать свои силы.
Ранее Kazinform писал, где подготовили места для крещенских купаний в Жамбылской области.