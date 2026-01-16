Для крещенских купаний 37 официальных мест определили в Костанайской области

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям, купели оборудованы в областном центре, районных центрах и наиболее массовых местах купания. При этом в четырех регионах области обряд проводиться не будет — это Аркалык, Амангельдинский, Джангельдинский и Наурзумский районы.

Средняя толщина льда на водоемах региона в настоящее время составляет около 40 сантиметров, что соответствует требованиям безопасности. Замеры проводятся регулярно — как в преддверии праздника, так и непосредственно в дни купаний. За состоянием льда следят специалисты ДЧС.

Случаев закрытия купелей из-за трещин, течений или тонкого льда на данный момент не зафиксировано.

На каждом официальном месте купания в среднем дежурят:

восемь человек (спасатели, сотрудники полиции и медицинские работники),

четыре единицы техники.



Всего по области к обеспечению безопасности привлечены 291 человек личного состава и 147 единиц техники — спасательной, медицинской и инженерной. Количество сил и средств на отдельных объектах будет зависеть от ожидаемого наплыва людей.

— На всех купелях организовано совместное дежурство ДЧС, полиции, скорой медицинской помощи и местных исполнительных органов. Взаимодействие осуществляется в круглосуточном режиме, с четким распределением зон ответственности и постоянной связью между службами, — уточнили спасатели.

Кроме того, в городах Костанай и Рудный, а также в Костанайском районе, предусмотрен резерв сил и средств. В случае резкого увеличения числа желающих окунуться, их количество может быть оперативно увеличено.

В ДЧС отмечают, что в период Крещенских купаний чаще всего фиксируются следующие нарушения:

купание в несанкционированных местах;





выход на лед в состоянии алкогольного опьянения;





игнорирование рекомендаций по времени пребывания в холодной воде;





отсутствие теплой одежды и средств для быстрого согревания.





При этом, по данным спасателей, в прошлые годы в регионе не было зафиксировано случаев провалов под лед, обморожений или потери сознания во время Крещенских купаний.

Спасатели призывают жителей и гостей области:

выбирать только официально оборудованные места,





не выходить на лед в одиночку и в тёмное время суток,





соблюдать рекомендации специалистов и не переоценивать свои силы.

