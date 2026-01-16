На что направили 13,3 млрд тенге при подготовке к Олимпиаде-2026, рассказали в Минтуризма РК

Как сообщили в Министерстве туризма и спорта, сегодня в стране развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта, включая конькобежный спорт и шорт-трек, фигурное катание, биатлон, керлинг, лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, хоккей с шайбой и ски-альпинизм.

Национальные сборные прошли полный цикл подготовки — от плановых тренировок и учебно-тренировочных сборов за рубежом до участия в международных соревнованиях. Всего команды по зимним видам спорта провели 612 учебно-тренировочных сборов и приняли участие в 434 международных стартах.

Для повышения качества подготовки, в том числе в рамках поручений Главы государства, к работе привлекли 13 зарубежных тренеров-консультантов из Нидерландов, Польши, Германии, Румынии, России, Беларуси, Болгарии и Словении.

Финансирование олимпийского цикла составило 13,3 млрд тенге. Средства были сформированы за счет республиканского и местных бюджетов, а также внебюджетных и спонсорских источников. В министерстве уточнили, что финансирование направлялось на приобретение спортивного инвентаря и экипировки, оплату труда спортсменов-инструкторов и тренеров, медико-фармакологическое сопровождение, включая работу зарубежных специалистов, участие в международных и лицензионных турнирах, научно-методическое обеспечение и проведение учебно-тренировочных сборов.

В ведомстве подчеркнули, что подготовка национальных сборных ведется в рамках системной модернизации спортивной отрасли и направлена на повышение результативности спорта высших достижений. Работа по развитию зимних дисциплин и формированию устойчивого спортивного резерва будет продолжена.

Отметим, XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). Уже известно полное расписание выступления казахстанских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026.