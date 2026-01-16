Все вечерние рейсы из и в Атырау перенесены из-за гололеда

— Все вечерние рейсы из/в Атырау от 15 января перенесены на 16 января из-за низкого коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы в аэропорту г. Атырау, — говорится в сообщении.

Перенесены:

рейсы КС 983/984 Астана-Атырау-Астана;

рейс КС 885 Алматы-Атырау;

рейс КС 878 Атырау-Алматы;

рейс КС 904 Амстердам-Атырау, перенаправленный в Актау.

— Пассажирам задержанных рейсов предоставляются питание и напитки. Просим проверять статус рейсов на сайте или в мобильном приложении авиакомпании, — добавили в авиакомпании.

Также сообщены контакты для получения более подробной информации: help.airastana.com

Центр бронирования и информации: +7 (727-24) 4-44-77, +7 (702-70) 2-44-77. В случае задержек и отмены рейсов: +7 (727-24) 4-44-78, WhatsApp: +7 702 702 00 74.

