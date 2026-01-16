Все вечерние рейсы из и в Атырау перенесены из-за гололеда
Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в маршруте рейсов из/в Атырау, передает агентство Kazinform.
— Все вечерние рейсы из/в Атырау от 15 января перенесены на 16 января из-за низкого коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы в аэропорту г. Атырау, — говорится в сообщении.
Перенесены:
- рейсы КС 983/984 Астана-Атырау-Астана;
- рейс КС 885 Алматы-Атырау;
- рейс КС 878 Атырау-Алматы;
- рейс КС 904 Амстердам-Атырау, перенаправленный в Актау.
— Пассажирам задержанных рейсов предоставляются питание и напитки. Просим проверять статус рейсов на сайте или в мобильном приложении авиакомпании, — добавили в авиакомпании.
Также сообщены контакты для получения более подробной информации: help.airastana.com
Центр бронирования и информации: +7 (727-24) 4-44-77, +7 (702-70) 2-44-77. В случае задержек и отмены рейсов: +7 (727-24) 4-44-78, WhatsApp: +7 702 702 00 74.
Ранее сообщалось, штормовая погода прогнозируется в 12 регионах Казахстана.