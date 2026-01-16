РУ
    01:00, 16 Январь 2026

    Все вечерние рейсы из и в Атырау перенесены из-за гололеда

    Авиакомпания Air Astana сообщила об изменениях в маршруте рейсов из/в Атырау, передает агентство Kazinform.

    самолет, рейс, аэропорт, air astana
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — Все вечерние рейсы из/в Атырау от 15 января перенесены на 16 января из-за низкого коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы в аэропорту г. Атырау, — говорится в сообщении.

    Перенесены:

    • рейсы КС 983/984 Астана-Атырау-Астана;
    • рейс КС 885 Алматы-Атырау; 
    • рейс КС 878 Атырау-Алматы;
    • рейс КС 904 Амстердам-Атырау, перенаправленный в Актау.

    — Пассажирам задержанных рейсов предоставляются питание и напитки. Просим проверять статус рейсов на сайте или в мобильном приложении авиакомпании, — добавили в авиакомпании.

    Также сообщены контакты для получения более подробной информации: help.airastana.com

    Центр бронирования и информации: +7 (727-24) 4-44-77, +7 (702-70) 2-44-77. В случае задержек и отмены рейсов: +7 (727-24) 4-44-78, WhatsApp: +7 702 702 00 74.

    Ранее сообщалось, штормовая погода прогнозируется в 12 регионах Казахстана. 

     

    Гульжан Тасмаганбетова
