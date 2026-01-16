Штормовая погода прогнозируется в 12 регионах Казахстана

16 января на севере, юге области Абай ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на юго-западе, востоке, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере области ожидается сильный мороз 40 градусов.

На юге, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с.

На западе, юге Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

В Конаеве 16 января временами ожидается низовая метель.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, юге области ожидается туман. В городе Актау ожидается гололед.

На западе, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается низовая метель В Туркестане ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте ожидаются осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере Кызылординской области ожидаются снег, метель, гололед. На юге, в центре области туман. Ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман. Ветер восточный, севере-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, юге области Улытау ожидаются снег, метель, гололед. На востоке, юге области туман. Ветер северо-восточный, восточный 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20, на юге области временами 23-28 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 35-38 градусов. В Караганде утром и днем ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный утром и днем порывы 15-18 м/с.

На юге, западе Актюбинской области ожидается снег. На севере, востоке, в центре области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актобе ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются снег, гололед. На севере, востоке области низовая метель. На западе, юге области туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидаются временами туман, гололед.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидается сильный мороз 42 градуса. В Усть-Каменогорске ожидается туман.