Казахстан ратифицирует изменения в соглашение ЕАЭС о контроле за продукцией

Соглашение было принято в целях гармонизации законодательства государств — членов ЕАЭС и предусматривает функционирование системы информирования об опасной продукции для обеспечения безопасности товаров, обращаемых на территории Союза.

— В целях устранения существующих противоречий в праве ЕАЭС и национальном законодательстве, а также снижения возможных репутационных рисков для предпринимателей 8 мая 2024 года в городе Москве был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение, — отметил Айдар Абилдабеков.

Вместе с тем, в нормативных правовых актах ЕАЭС и национальном законодательстве отсутствует определение термина «опасная продукция», что создавало правовые противоречия.

Для их устранения, а также снижения возможных репутационных рисков для предпринимателей 8 мая 2024 года в Москве был подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение.

Документом предлагается заменить по тексту Соглашения термин «опасная продукция» на формулировку «продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Союза».

По словам Айдара Абилдабекова, принятие соответствующего закона направлено на проведение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Отмечается, что реализация положений проекта Закона не потребует дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета.

