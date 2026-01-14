РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:11, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан расширяет правовые основания для применения сил ОДКБ

    Депутаты Мажилиса приняли в работу два законопроекта о ратификации протоколов ОДКБ,  которые обновляют правила размещения войск и военных перевозок, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ОДКБ, флаги
    Фото: Гульмира Абдрахманова / Kazinform

    Как отметила депутат Айгуль Куспан, первый законопроект предусматривает ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года.

    Соглашение регулирует правовую базу для временного пребывания формирований, сил и средств системы коллективной безопасности на территории сторон, а также определяет их статус.

    — Поправки предусматривают расширение оснований для направления формирований на территории сторон, такие как предотвращение кризисных ситуаций, оказание гуманитарной помощи, также проведение внезапных проверок, — сказала депутат.

    Второй документ направлен на совершенствование правовой базы, связанной с организацией и обеспечением перевозок воинских и других формирований, а также продукции военного назначения.

    — Кроме того, поправки направлены на повышение уровня оперативности при организации и выполнении перевозок воинских и других формирований в случае принятия незамедлительных мер при выполнении ими задач по предназначению, — добавила Айгуль Куспан.

    Напомним, в декабре 2025 года парламентарии ОДКБ приняли казахстанский законопроект о противодействии терроризму.

    Данира Искакова
    Автор
