Казахстан расширяет правовые основания для применения сил ОДКБ

Как отметила депутат Айгуль Куспан, первый законопроект предусматривает ратификацию протокола о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года.

Соглашение регулирует правовую базу для временного пребывания формирований, сил и средств системы коллективной безопасности на территории сторон, а также определяет их статус.

— Поправки предусматривают расширение оснований для направления формирований на территории сторон, такие как предотвращение кризисных ситуаций, оказание гуманитарной помощи, также проведение внезапных проверок, — сказала депутат.

Второй документ направлен на совершенствование правовой базы, связанной с организацией и обеспечением перевозок воинских и других формирований, а также продукции военного назначения.

— Кроме того, поправки направлены на повышение уровня оперативности при организации и выполнении перевозок воинских и других формирований в случае принятия незамедлительных мер при выполнении ими задач по предназначению, — добавила Айгуль Куспан.

Напомним, в декабре 2025 года парламентарии ОДКБ приняли казахстанский законопроект о противодействии терроризму.