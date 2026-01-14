РУ
телерадиокомплекс президента РК
РУ
    11:49, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Мажилис ратифицировал соглашение ЕАЭС о контроле происхождения экспортных товаров

    Мажилис Парламента Республики Казахстан ратифицировал Соглашение о единых правилах определения и подтверждения происхождения товаров, вывозимых за пределы Евразийского экономического союза. Документ был подписан 4 декабря 2023 года, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    экспорт, импорт, сауда
    Фото: Минтранспорта РК

    Соглашение направлено на унификацию подходов государств — членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и устанавливает единый порядок государственного контроля в данной сфере.

    Как отмечается, реализация документа позволит обеспечить контроль за вывозом казахстанских товаров с территорий других государств — членов Союза, в том числе в отношении продукции, на которую Казахстаном введены запреты и ограничения.

    Ожидается, что принятые меры будут способствовать предотвращению использования серых схем реэкспорта и повышению прозрачности внешнеторговых операций в рамках Евразийского экономического союза.

    Ранее стало известно, что Казахстан ратифицирует измениения в соглашение ЕАЭС о контроле за продукцией.

    Теги:
    Казахстан Товарооборот Экспорт ЕАЭС
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
