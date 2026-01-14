Мажилис ратифицировал соглашение ЕАЭС о контроле происхождения экспортных товаров

Соглашение направлено на унификацию подходов государств — членов ЕАЭС к подтверждению страны происхождения товаров при экспорте и устанавливает единый порядок государственного контроля в данной сфере.

Как отмечается, реализация документа позволит обеспечить контроль за вывозом казахстанских товаров с территорий других государств — членов Союза, в том числе в отношении продукции, на которую Казахстаном введены запреты и ограничения.

Ожидается, что принятые меры будут способствовать предотвращению использования серых схем реэкспорта и повышению прозрачности внешнеторговых операций в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее стало известно, что Казахстан ратифицирует измениения в соглашение ЕАЭС о контроле за продукцией.