РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:12, 13 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане намерены сократить посевы риса и хлопка из-за дефицита воды

    В связи с предстоящим дефицитом воды в Казахстане намерены пересмотреть структуру посевных площадей. Об этом заявил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    хлопок
    Фото: pixabay

    По словам министра, южные регионы Казахстана, включая Туркестанскую и Кызылординскую области, на 90% зависят от трансграничной реки Сырдарья. В этом году запасы воды в бассейне реки существенно ниже прошлогодних, на 3,9 млрд кубометров.

    Аналогичное снижение фиксируется и в пяти южных областях Казахстана — дефицит составляет порядка 1,9 млрд кубометров по сравнению с прошлым годом.

    — Мы с декабря встречаемся с аграриями, говорим, что они должны переходить на водосберегающие технологии, чтобы экономить воду… В связи с тем, что у нас сейчас складывается такая ситуация, мы в феврале дополнительно во все акиматы дадим уже прогноз окончательный, и МСХ совместно с местными исполнительными органами пересмотрит структуру посевных площадей, — сказал Нуржигитов. 

    В частности, он отметил, что в Кызылординской области планируется сократить посевы риса до 70 тыс. гектаров. В Туркестанской области посевы риса предлагается уменьшить до 3,5 тыс. гектаров, когда как в прошлом году они составили 16 тыс. гектаров. Аналогичные ограничения коснутся и хлопка.

    — Те культуры которые требуют очень много воды, мы сейчас об этом открыто говорим — крестьяне должны готовиться, вегетационный период начнется, договоры будем заключать по тем лимитам, которые у нас будут на руках, — добавил министр. 

    Ранее сообщалось, что дефицит поливной воды в южных регионах в предстоящий вегетационный период может достичь 1 млрд кубометров. Об этом на заседании Правительства доложил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.

    Теги:
    Посевная Аграрии Вода Нуржан Нуржигитов Водные ресурсы Дефицит воды
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают