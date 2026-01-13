В Казахстане намерены сократить посевы риса и хлопка из-за дефицита воды

По словам министра, южные регионы Казахстана, включая Туркестанскую и Кызылординскую области, на 90% зависят от трансграничной реки Сырдарья. В этом году запасы воды в бассейне реки существенно ниже прошлогодних, на 3,9 млрд кубометров.

Аналогичное снижение фиксируется и в пяти южных областях Казахстана — дефицит составляет порядка 1,9 млрд кубометров по сравнению с прошлым годом.

— Мы с декабря встречаемся с аграриями, говорим, что они должны переходить на водосберегающие технологии, чтобы экономить воду… В связи с тем, что у нас сейчас складывается такая ситуация, мы в феврале дополнительно во все акиматы дадим уже прогноз окончательный, и МСХ совместно с местными исполнительными органами пересмотрит структуру посевных площадей, — сказал Нуржигитов.

В частности, он отметил, что в Кызылординской области планируется сократить посевы риса до 70 тыс. гектаров. В Туркестанской области посевы риса предлагается уменьшить до 3,5 тыс. гектаров, когда как в прошлом году они составили 16 тыс. гектаров. Аналогичные ограничения коснутся и хлопка.

— Те культуры которые требуют очень много воды, мы сейчас об этом открыто говорим — крестьяне должны готовиться, вегетационный период начнется, договоры будем заключать по тем лимитам, которые у нас будут на руках, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что дефицит поливной воды в южных регионах в предстоящий вегетационный период может достичь 1 млрд кубометров. Об этом на заседании Правительства доложил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев.