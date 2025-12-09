Дефицит воды прогнозируется на юге: Казахстан пересмотрит структуру посевов

— 4–5 декабря текущего года я провел выездные совещания в Кызылординской, Туркестанской и Жамбылской областях с участием представителей Министерства водных ресурсов и ирригации, Министерства сельского хозяйства, акиматов областей, правоохранительных органов, водохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Во всех трех регионах подтвердилось продолжение маловодного периода, — сообщил Бозумбаев.

Приток в Шардаринское водохранилище снизился на 43%, а запасы в крупных резервуарах Нарын-Сырдарьинского каскада на 3,8 млрд кубометров меньше прошлогодних показателей.

— В Жамбылской области наполняемость водохранилищ составляет лишь 41%, существует риск недозаполнения Кировского и Теріс-Ащыбұлақ водохранилищ до проектного уровня, — заявил Бозумбаев.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В этой связи для обеспечения стабильного прохождения поливного сезона Правительство переходит к жесткому регулированию водных ресурсов. Минсельхоз и Минводы в ближайшее время определят четкие лимиты водопользования. Аграриям предложат скорректировать структуру посевов, сделав ставку на менее прихотливые культуры. Также в каждой области планируется выделить опытные участки для испытания инновационных влагоудерживающих препаратов.

— Прогнозный приток воды на вегетационный период 2026 года оценивается всего в 1-1,5 млрд кубометров, что создает риск дефицита до 1 млрд кубометров. В ряде областей в 2025 году плановые показатели по сокращению влагоемких культур не были исполнены. Акиматам областей до начала вегетации следует провести разъяснительную работу среди аграриев о необходимости перехода на менее водозатратные культуры, — отметил вице-премьер.

Тем не менее сохраняется положительная динамика по водосбережению: площадь земель, где применяются водосберегающие технологии, превысила 543,5 тыс. гектаров, ежегодный прирост составляет около 150 тыс. гектаров.

Государственная поддержка существенно усилена — в бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено 228,1 млрд тенге, в том числе 214,6 млрд тенге на инвестиционные субсидии.

По итогам выездных совещаний приняты следующие решения:

Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством водных ресурсов и ирригации и акиматами областей поручено создать рабочую группу и в двухнедельный срок определить лимиты водопользования и, учитывая прогнозируемый объём притока воды, утвердить план размещения сельскохозяйственных культур на предстоящий вегетационный период;

В условиях изменяющейся погоды в Центральной Азии Министерству водных ресурсов и ирригации поручено до 1 февраля 2026 года представить Министерству сельского хозяйства уточнённые лимиты водопотребления по всем областям с учётом наиболее пессимистичного сценария притока воды;

Министерство сельского хозяйства до 1 марта 2026 года должно скорректировать структуру посевов влагоёмких культур в соответствии с утверждёнными лимитами воды.

Акиматам областей необходимо до начала вегетации провести адресную разъяснительную работу среди аграриев о необходимости сокращения влагоёмких культур и перехода на менее водозатратные, а также совместно с министерствами и научными институтами определить в каждой области минимум 100 гектаров для испытания инновационных влагосберегающих препаратов и обеспечить финансирование из местного бюджета.

Также Министерству водных ресурсов и ирригации поручено до 1 февраля 2026 года совместно с правоохранительными органами внести в Аппарат Правительства конкретный план мероприятий по ликвидации «чёрного рынка» воды в 2026 году.

Напомним, что общий объем водозабора на нужды аграриев в поливной период 2025 года в Казахстане составил 11,01 млрд кубометров, из которых 98% приходятся на южные регионы.

Также сообщалось, что страны Центральной Азии согласовали приток воды в Шардаринское водохранилище в межвегетационный период.