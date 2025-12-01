214 млрд тенге направят на внедрение водосберегающих технологий в Казахстане

Об этом на форуме сельских акимов в Астане рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Он сообщил, что с целью эффективного управления и использования воды в сельском хозяйстве в соответствии с принятым в этом году новым Водным кодексом усилен контроль за недопущением самовольного водопользования и соблюдением запретов на хозяйственную деятельность на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах. Бассейновые инспекции наделены надзорными функциями, в соответствии с которыми могут принимать оперативные меры реагирования.

Нормативно закреплен институт ирригационного кондоминиума, необходимый для обеспечения надлежащего состояния оросительных и коллекторно-дренажных сетей, что позволяет снизить расходы фермеров на ремонт и реконструкцию инфраструктуры. В качестве еще одной меры поддержки предусмотрена норма, позволяющая создавать емкости для накопления талых, ливневых и паводковых вод для сельскохозяйственных нужд объемом до 2 млн кубометров.

Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий государством внедрены следующие меры поддержки: с 50 до 80 процентов увеличена доля возмещения затрат на бурение скважин и приобретение водосберегающего оборудования, введены дифференцированные субсидии на воду, размер которых напрямую зависит от применения водосберегающих систем полива.

Для достижения этих целей в республиканском бюджете на 2026–2028 годы предусмотрено более 214 млрд тенге трансфертов на инвестиционные субсидии и 13,5 млрд тенге — на субсидирование стоимости поливной воды.

— В целом мы уверены, что комплексный подход к водной отрасли, поддержанный государством, позволит нам обеспечить надежное водоснабжение и устойчивое развитие аграрного сектора, что является важным элементом национальной безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, от местных исполнительных органов требуется четкая координация всех участников, строгое соблюдение сроков реализации мероприятий, эффективное и целевое использование выделенных средств, а также постоянный контроль качества выполняемых работ. Только при ответственном исполнении на местах мы достигнем поставленных целей, — отметил Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что технологию для полива сельхозкультур дренажными водами разработали в Казахстане.