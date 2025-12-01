Технологию для полива сельхозкультур дренажными водами разработали в Казахстане

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе научной организации с начала текущего года.

Реализуемые проекты включают разработку технологии улучшения состояния деградированных орошаемых земель, разработку научно-методических основ водообеспечения низовья реки Шу в Жамбылской области, разработку автоматизированной модели гидротехнического затвора, применимой на оросительных каналах с малыми расходами, а также повышение обеспеченности водой орошаемых земель путем повторного использования дренажных вод.

На сегодня в рамках проекта «Разработка автоматизированной модели гидротехнического затвора, применимой на оросительных каналах с малыми расходами» разработана схема модели, пользовательский интерфейс и база данных. Проведены семинары в Жамбылской и Туркестанской областях по эксплуатации автоматизированного гидротехнического затвора.

По проекту «Научно-методические основы водообеспечения низовьев реки Шу Жамбылской области» разработан план водохозяйственных мероприятий, опубликованы два статьи в рецензируемом отечественном издании, рекомендованном Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования МНВО РК.

В рамках проекта по повторному использованию дренажных вод в целях орошения разработана технология для полива сельскохозяйственных культур дренажными водами. Получен патент, а также проведена демонстрация технологии сельхозпроизводителям. Опубликованы статьи в рецензируемых научных изданиях.

— Наука очень важна для развития водохозяйственной отрасли Казахстана. В основе каждого проекта, реализуемого нашим министерством, должно лежать научное обоснование. Поэтому на КазНИИВХ возлагаются большие надежды. На сегодня министерством полностью решен вопрос финансирования института. Теперь нужны конкретные результаты, которые позволят добиться более эффективного использования водных ресурсов. Институт должен активно участвовать во всех инициативах министерства, проводя детальный научный анализ каждого проекта, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Напомним, в Мактааральском районе Туркестанской области специалисты КазНИИВХ проводят полевые испытания технологии беструбного водоподъема, призванной добиться значительной экономии при установке и эксплуатации скважин вертикального дренажа.