Новую технологию откачки подземных вод испытывают в Казахстане

Основной целью испытаний является внедрение новых технологий, позволяющих добиться значительной экономии при установке и эксплуатации скважин вертикального дренажа.

Ожидается, что технология позволит сократить капитальные затраты на оборудование скважин за счет исключения водоподъемных труб и затрат на их транспортировку и монтаж. Кроме того, будут сокращены эксплуатационные затраты за счет снижения стоимости и трудоемкости монтажно-демонтажных работ при смене или ремонте насоса, а также за счет снижения расхода электроэнергии благодаря уменьшению потерь напора воды.

Испытания оборудования для беструбного водоподъема ведутся на одной из скважин диаметром 426 мм в ведении Туркестанского филиала РГП «Казводхоз». Эксперты КазНИИВХ также провели обучающий семинар для специалистов филиала касательно использования, монтажа и демонтажа необходимых устройств.

На сегодня разработана техническая документация на технологическое оборудование для скважин диаметром 219, 273, 324, 377 и 426 мм, а также образцы оборудования для разных размеров скважин.

В случае подтверждения экономической эффективности опытного образца при эксплуатации предлагаемая технология беструбного водоподъема может получить широкое применение в сельском хозяйстве и водоснабжении сельских населенных пунктов, а также на предприятиях агропромышленного комплекса.

— В настоящее время подобные устройства в Казахстане не изготавливаются и не применяются, а конкуренты или аналоги, сопоставимые по простоте, надежности и готовности к внедрению в производство, отсутствуют. Комплект технологического оборудования для беструбного водоподъема успешно прошел ведомственные приемочные испытания. При применении данной разработки металлоемкость и общая масса насосной установки снижаются до 50%, затраты электроэнергии на транспортировку единицы жидкости снижаются до 20%, исключается возможность загрязнения и заражения воды, — сообщил руководитель проекта по внедрению технологии беструбного водоподъема Тимур Устабаев.

