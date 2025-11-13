РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:55, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Новую технологию откачки подземных вод испытывают в Казахстане

    В Мактааральском районе Туркестанской области ученые Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства (КазНИИВХ) проводят полевые испытания технологии беструбного водоподъема, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

    Новую технологию откачки подземных вод испытывают в Казахстане
    Фото: Минводы и ирригации

    Основной целью испытаний является внедрение новых технологий, позволяющих добиться значительной экономии при установке и эксплуатации скважин вертикального дренажа.

    Ожидается, что технология позволит сократить капитальные затраты на оборудование скважин за счет исключения водоподъемных труб и затрат на их транспортировку и монтаж. Кроме того, будут сокращены эксплуатационные затраты за счет снижения стоимости и трудоемкости монтажно-демонтажных работ при смене или ремонте насоса, а также за счет снижения расхода электроэнергии благодаря уменьшению потерь напора воды.

    Испытания оборудования для беструбного водоподъема ведутся на одной из скважин диаметром 426 мм в ведении Туркестанского филиала РГП «Казводхоз». Эксперты КазНИИВХ также провели обучающий семинар для специалистов филиала касательно использования, монтажа и демонтажа необходимых устройств.

    На сегодня разработана техническая документация на технологическое оборудование для скважин диаметром 219, 273, 324, 377 и 426 мм, а также образцы оборудования для разных размеров скважин.

    В случае подтверждения экономической эффективности опытного образца при эксплуатации предлагаемая технология беструбного водоподъема может получить широкое применение в сельском хозяйстве и водоснабжении сельских населенных пунктов, а также на предприятиях агропромышленного комплекса.

    — В настоящее время подобные устройства в Казахстане не изготавливаются и не применяются, а конкуренты или аналоги, сопоставимые по простоте, надежности и готовности к внедрению в производство, отсутствуют. Комплект технологического оборудования для беструбного водоподъема успешно прошел ведомственные приемочные испытания. При применении данной разработки металлоемкость и общая масса насосной установки снижаются до 50%, затраты электроэнергии на транспортировку единицы жидкости снижаются до 20%, исключается возможность загрязнения и заражения воды, — сообщил руководитель проекта по внедрению технологии беструбного водоподъема Тимур Устабаев.

    Ранее сообщалось, что реконструкцию трех оросительных каналов проводят в Жамбылской области.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Туркестанская область Регионы Казахстана Вода Наука и инновации
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают