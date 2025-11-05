Реконструкцию трех оросительных каналов проводят в Жамбылской области

Реконструкция оросительных каналов, дренажных систем и сооружений региона проводится при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

На системе межхозяйственных каналов «Утемис» ведется укладка бетона на участках общей протяженностью 28 км, а также ремонт и реконструкция гидротехнических сооружений. На объекте задействованы 47 человек и 17 единиц спецтехники. На сегодня забетонировано 15,7 км каналов. Завершить все работы планируется к началу вегетационного периода.

Реализация проекта позволит довести площадь орошаемых системой земель до 5131 га. В настоящее время объект обеспечивает поливной водой 1626 га посевных площадей.

На межхозяйственном канале «Сенкибай» завершена реконструкция участка протяженностью 14,2 км. В общей сложности проект предусматривает реконструкцию 21,8 км канала, завершить которую планируется до конца текущего года. На объекте задействованы 13 единиц спецтехники и 9 человек. Реализация проекта улучшит подачу поливной воды на 4075 га посевных площадей.

В рамках реконструкции системы «Белходжа» проводится бетонирование участков общей протяженностью 19,215 км, на сегодня завершены работы на 15,8 км каналов. Также ведется реконструкция гидротехнических сооружений. Реализация проекта увеличит площадь орошаемых системой земель до 2896 га, на сегодня объект обеспечивает водой 1860 га посевных площадей. Завершить все работы планируется до начала вегетации.

Ознакомившись с состоянием объектов, Нуржан Нуржигитов поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение работ для стабильного прохождения вегетационного периода следующего года.

— Целью проектов является восстановление и улучшение технического состояния оросительных каналов и сооружений на них с внедрением водосберегающих технологий, а также улучшение мелиоративного состояния земель. Важно выполнить все работы в срок, чтобы обеспечить стабильное прохождение предстоящего вегетационного периода. Необходимо обеспечить контроль за тем, чтобы подрядные организации качественно выполнили возложенные на них обязательства. В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул важность модернизации ирригационных каналов для развития водохозяйственной отрасли. Для этого мы тесно взаимодействуем с иностранными партнерами. Так, при реконструкции канала «Утемис» использованы передовые немецкие технологии, которые показали эффективность в реальных условиях, — отметил министр водных ресурсов и ирригации.

