Два новых водохранилища планируют построить в Жамбылской области

Как сообщает ведомство, согласно Комплексному плану развития водной отрасли до 2028 года, в Жамбылской области планируется строительство 10-ти новых и реконструкция 3-х действующих водохранилищ, а также многофакторные обследования 45 гидротехнических сооружений.

В следующем году министерство планирует начать работы по строительству Акмолинского и Калгутинского водохранилищ, а также реконструкцию Терис-Ащыбулакского и Караконызского водохранилищ. Областным акиматом разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 7-ми водохранилищ.

Кроме того, при поддержке Исламского банка развития разрабатывается проект по реконструкции 76 каналов общей протяженностью 415 км в пяти районах Жамбылской области. Это улучшит подачу поливной воды на 24 877 га земель.

Также близятся к завершению 23 проекта по реконструкции ирригационных каналов региона. Это улучшит подачу воды на 19 746 га посевных площадей области. В частности, до конца текущего года планируется завершить 5 проектов по реконструкции каналов общей протяженностью более 103 км.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

— Модернизация водохозяйственной инфраструктуры — одна из основных задач, поставленных перед министерством Главой государства. Для реализации планов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений Казахстана привлекаются частные инвестиции, ведутся переговоры с ведущими компаниями в области автоматизации и цифровизации управления водными ресурсами. Однако вклад в экономию воды должны внести и потребители путем внедрения водосберегающих технологий и перехода на менее влагоемкие культуры, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе отчетной встречи с жителями Жамбылской области.

