РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:38, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Два новых водохранилища планируют построить в Жамбылской области

    Строительство двух новых водохранилищ планируется начать в Жамбылской области в 2026 году. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК, передает агентство Kazinform.

    вода
    Фото: pixabay

    Как сообщает ведомство, согласно Комплексному плану развития водной отрасли до 2028 года, в Жамбылской области планируется строительство 10-ти новых и реконструкция 3-х действующих водохранилищ, а также многофакторные обследования 45 гидротехнических сооружений.

    В следующем году министерство планирует начать работы по строительству Акмолинского и Калгутинского водохранилищ, а также реконструкцию Терис-Ащыбулакского и Караконызского водохранилищ. Областным акиматом разрабатывается проектно-сметная документация на строительство 7-ми водохранилищ.

    Кроме того, при поддержке Исламского банка развития разрабатывается проект по реконструкции 76 каналов общей протяженностью 415 км в пяти районах Жамбылской области. Это улучшит подачу поливной воды на 24 877 га земель.

    Также близятся к завершению 23 проекта по реконструкции ирригационных каналов региона. Это улучшит подачу воды на 19 746 га посевных площадей области. В частности, до конца текущего года планируется завершить 5 проектов по реконструкции каналов общей протяженностью более 103 км.

    п
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    — Модернизация водохозяйственной инфраструктуры — одна из основных задач, поставленных перед министерством Главой государства. Для реализации планов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений Казахстана привлекаются частные инвестиции, ведутся переговоры с ведущими компаниями в области автоматизации и цифровизации управления водными ресурсами. Однако вклад в экономию воды должны внести и потребители путем внедрения водосберегающих технологий и перехода на менее влагоемкие культуры, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе отчетной встречи с жителями Жамбылской области. 

    Ранее сообщалось, что в Жетысу построят 8 водохранилищ и обновят 3000 км каналов.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Жамбылская область Нуржан Нуржигитов Строительство Водохранилище
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают