В Жетысу построят 8 водохранилищ и обновят 3000 км каналов

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации, глава водного ведомства рассказал гражданам о проводимой министерством работе и дальнейших планах по развитию водного хозяйства региона.

Комплексный план развития водной отрасли до 2028 года предусматривает строительство 8 новых водохранилищ в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Сарканском, Алакольском районах и городе Талдыкоргане. Объекты планируется построить на реках Биен, Биже, Хоргос, Усек, Тышкан, Балыкты, Жаманты и Баскан.

Кроме того, планируется реконструкция трех водохранилищ и 2930 км каналов, а также автоматизация 236,8 км каналов. На 17-ти гидротехнических сооружениях будут проведены многофакторные обследования.

- Одним из приоритетных направлений нашей работы является ремонт и модернизация водохозяйственной инфраструктуры. Реализуемые сегодня масштабные проекты по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений, автоматизации ирригационных сетей позволят существенно повысить эффективность использования воды и снизить ее потери. Завершившийся вегетационный период наглядно показал, что эффективность аграрного сектора во многом зависит от того, насколько грамотно и ответственно мы подходим к управлению водными ресурсами. Это требует не только точного планирования, но и системного подхода к развитию всей водной отрасли, – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Жители области Жетысу задали министру вопросы касательно субсидирования затрат на внедрение водосберегающих технологий и пересмотра норм водопотребления для полива посевных площадей.

Далее Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан, на котором ответил на вопросы о строительстве гидроэлектростанций, плотин и ремонте ирригационных каналов.

Как сообщалось ранее, первая за полвека реконструкция Кировского водохранилища завершается в ЗКО.