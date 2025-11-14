РУ
    09:11, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Страны Центральной Азии согласовали приток воды в Шардаринское водохранилище

    Водные ведомства стран Центральной Азии согласовали прогнозируемый приток воды в Шардаринское водохранилище в межвегетационный период, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации.

    Страны ЦА согласовали приток воды в Шардаринское водохранилище в межвегетационный период
    Фото: Минводы и ирригации

    В городе Ашхабад состоялось 91-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК).

    В нем приняли участие министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов, председатель Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана Дурды Генджиев, министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев, первый заместитель министра энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Джамшед Шоди Шоимзода. В качестве наблюдателя выступил советник Посольства Кыргызской Республики в Туркменистане Эмиль Шадыханов.

    В рамках заседания стороны рассмотрели итоги вегетационного периода 2025 года. Также был утвержден прогнозный график работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ на межвегетационный период 2025–2026 гг. В соответствии с данным графиком был согласован прогнозируемый приток в Шардаринское водохранилище.

    Кроме того, стороны отчитались о ходе работ по реализации задач, поставленных на саммитах Глав государств — учредителей Международного фонда спасения Арала. Следующее 92-е заседание МКВК пройдет в 2026 году в Таджикистане.

    — Прошедший поливной период прошел в непростых климатических условиях, но взаимодействие всех государств, входящих в МКВК, позволило обеспечить стабильное прохождение вегетации. Основа дальнейшей совместной работы закладывается на подобных заседаниях. Мы и наши партнеры из стран Центральной Азии нацелены на справедливое распределение трансграничных водных ресурсов с учетом интересов всех сторон, — отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

    Напомним, что общий объем водозабора на нужды аграриев в поливной период 2025 года в Казахстане составил 11,01 млрд кубометров, из которых 98% приходятся на южные регионы.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода Водохранилище Водные ресурсы Центральная Азия Поливной сезон
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
