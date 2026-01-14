Запрет заработал: энергетики до 21 года — вне доступа

В Казахстане почти год действует запрет на продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 21 года, который закреплен в Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения». Однако лишь спустя девять месяцев — 17 ноября — соответствующие поправки о штрафах за его нарушение внесли в КоАП. В силу они вступают с января этого года.

То есть, если раньше ответственность за здоровье юных казахстанцев размещалась в основном в области морально-нравственных ориентиров владельцев магазинов, обязуя их размещать «энергетики» в отдельных холодильниках, то теперь грозит реальным штрафом. За продажу или неправильную маркировку таких напитков ответчику будет возложено административное взыскание в размере от 30 до 200 месячных расчетных показателей (МРП). Это за первое нарушение, за повторное неповиновение правилам владелец магазина получит штраф от 60 до 400 МРП.

Почему санкции появились не сразу?

Долгое время не было правоприменительной практики. Однако, как отмечают в Минздраве, его специалисты все же добились того, чтобы за нарушение Кодекса о здоровье безответственные продавцы несли реальные наказания.

Более 300 литров «энергетиков» Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК уже изъял в ходе проверки магазинов. Во всех этих случаях были выявлены нарушения маркировки, где не указывалось, что потребителям, не достигшим 21 года, продавать этот продукт нельзя.

Минздрав оценивает принятые меры, как шаг в борьбе с агрессивным маркетингом энергетиков. Однако ведомство признает, что контроль за реальным потреблением напитков в статистической отчетности не ведется.

Фото из личного архива Асель Кидиралиевой

– Мы считаем, что это такой реальный шаг в борьбе с агрессивными маркетинговыми процессами, которые продвигают продажу энергетических напитков, особенно популярных в молодежной среде, - комментирует официальный представитель Минздрава Асель Кидиралиева.

Но в количественных показателях эффективность введенных запретов оценить пока сложно – в Минздраве не могут дать ответа на вопрос, стали ли казахстанцы меньше употреблять «энергетиков» за последний год.

Спрос рождает предложение

Специалисты подчеркивают, что проблема - не только в самой банке с таурином. По данным ВОЗ, подросткам необходимо около 10 часов сна в сутки, однако хронический недосып, обусловленный учебой, гаджетами и стрессами, стал нормой. Энергетические напитки в этом контексте выступают скорее как временная «подпитка» в борьбе с усталостью. Следовательно, запрет на продажу может работать только совместно с популяризацией здорового режима сна, воды и полноценного питания.

Фото: ChatGPT

Кроме того, система контроля сталкивается с рядом сложностей. Нарушения происходят не только со стороны бизнеса, закон зачастую стремятся обойти и сами юные покупатели. Таким образом, пока ответственность за нарушение практически полностью лежит на продавце, говорить о полной эффективности закона не приходится.

- Иногда подростки просят купить напиток случайных прохожих, подделывают документы. И в случае отказа встречается агрессия, иногда с угрозами, - рассказывает владелица магазина Эльмира Ратбек.

По ее мнению, ответственность за нарушение правил не должна распространяться и на тех, кто сознательно пытается обойти закон. Для полноценного снижения рисков необходим комплексный подход, считают специалисты. Речь идет, прежде всего, о формировании осознанного отношения к режиму дня и своему здоровью. Только в этом случае запрет сможет работать не на бумаге, а в реальной жизни.

Подробнее - в сюжете на телеканале Jibek Joly.