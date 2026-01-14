РУ
    10:26, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Придание Алатау специального статуса: законопроект рассмотрит Мажилис

    Депутаты Мажилиса приняли к рассмотрению проект Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Некоторым улицам Алатау присвоят новые названия
    Фото: акимат города Алатау

    Как отметил депутат Нуртай Сабильянов, проект закона разработан в рамках реализации Послания Главы государства от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху ИИ».

    — Законопроект направлен на создание условий для становления города Алатау в качестве экономического, технологического, научно-образовательного торгово-развлекательного инвестиционного центра международного значения, — пояснил депутат.

    Кроме того, документ направлен на повышение гарантий, уровня правовой защиты инвестиций, развитие города, применение передовых технологий науки и техники, технологических инноваций, подходов и практик в целях построения умного города и экономического развития Алатау.

    Ранее сообщалось, что документ разработало Министерство национальной экономики Казахстана.

