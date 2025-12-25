Алатау получит специальный статус: законопроект вынесен на обсуждение

Документ разработало Министерство национальной экономики Казахстана.

Законопроект направлен на формирование эффективной системы управления городом, внедрение цифровых и инновационных технологий, применение современных международных стандартов, а также регулирование градостроительных, социальных, экологических и инвестиционных процессов.

Целью принятия законопроекта является создание усовершенствованных правовых, организационных и экономических условий для частных инвестиций в функционирование и развитие города Алатау, что должно способствовать повышению качества экономики Казахстана.

Согласно документу, функционирование города Алатау в специальном статусе предусматривает создание условий для его становления в качестве экономического, технологического, научно-образовательного, торгово-развлекательного и инвестиционного центра международного значения. Также предполагается формирование самостоятельного правового и административного режима, повышение гарантий защиты инвестиций, развитие «умного» города и внедрение передовых регуляторных практик.

Законопроект закрепляет ключевые принципы функционирования города Алатау в специальном статусе. Среди них — прозрачность, территориальность, принцип «единого окна», цифровая первичность, субсидиарность, стабильность, финансовая устойчивость и приоритет частных инвестиций. Нарушение этих принципов может повлечь признание актов государственных и административных органов незаконными и их отмену.

Особое внимание уделяется принципу прозрачности. Вся информация о деятельности города Алатау, а также решения и акты государственных и административных органов должны находиться в открытом доступе. Документы, не опубликованные на официальных цифровых ресурсах города, не будут иметь юридической силы. При этом сведения об инвестиционных обязательствах резидентов, предоставленных льготах и преференциях не будут относиться к конфиденциальной информации.

Согласно законопроекту, центральные государственные органы, органы местного управления Алматинской области и города Алматы, Национальный банк, государственные органы республики, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту, и субъекты квазигосударственного сектора обязаны содействовать развитию города Алатау и его органов управления. При этом ключевым принципом функционирования города закрепляется финансовая устойчивость — решения и акты органов Алатау не должны нарушать стабильность финансовой системы и государственных финансов страны.

Развитие города Алатау предполагается осуществлять преимущественно за счет частных инвестиций. Бюджетные средства и инвестиции квазигосударственного сектора допускаются исключительно для развития транспортной, коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры, находящейся в государственной собственности.

Отмечается, что предоставление льгот, преференций и освобождений от обязательных платежей для резидентов города не должно приводить к переносу действующего бизнеса из других регионов Казахстана или к налоговым потерям бюджета. Такие меры допускаются исключительно в случае новых инвестиций. Акты администрации, противоречащие принципу финансовой устойчивости, подлежат отмене в установленном законом порядке.

Органами государственного управления городом Алатау являются:

администрация;

акимат;

маслихат.

Администрация будет являться центральным исполнительным органом, не входящим в состав правительства, и наделяется широкими полномочиями по стратегическому управлению, регулированию и реализации принципа «единого окна».

Высшим органом управления администрации станет Совет, возглавляемый Премьер-министром Республики Казахстан. По решению Совета в администрации может быть создана коллегия из числа независимых членов Совета и иныхнезависимых лиц, осуществляющая общее руководство администрацией и некоторые полномочия Совета.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, принятие закона направлено на превращение Алатау в международный центр деловой активности и инноваций. Законопроект разработан с учетом международного опыта развития умных городов и специальных экономических зон и, по оценке разработчиков, не повлечет дополнительных расходов из государственного бюджета.

В Министерстве национальной экономики считают, что принятие закона создаст условия для развития специальной экономической зоны, укрепления инфраструктуры и формирования стабильного инвестиционного климата.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» и будет доступен для публичного обсуждения до 15 января.

Ранее Министерство национальной экономики сообщило о подготовке Консультативного документа регуляторной политики (КДРП), к проекту Конституционного закона РК «О специальном статусе города Алатау».