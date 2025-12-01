Алатау получит специальный статус: подготовлен консультативный документ к законопроекту

Как отмечается в документе, для обеспечения опережающего развития города Алатау и стимулирования устойчивого экономического роста необходимо закрепить прочную институциональную основу в виде отдельного конституционного закона.

Кроме того, конституционный закон будет направлен на достижение целей функционирования города Алатау в рамках специального статуса и обеспечение следующих элементов институциональной среды:

Специальный правовой режим

— Специальный правовой режим города Алатау должен быть направлен на формирование уникальной институциональной среды, устойчивой привлекающей инвестиций, развитие инноваций и формирование высококвалифицированного человеческого капитала, — говорится в документе.

Для реализации этих задач органы местного самоуправления Алатау должны иметь право принимать собственные нормативные акты.

Эти акты будут регулировать ключевые направления развития города и охватывать все важные сферы законодательства, необходимые для функционирования Алатау в рамках его особого статуса.

Направления охватывают, но не ограничиваются:

особенности организации, структуры, осуществления деятельности и полномочий органов местного государственного управления в г. Алатау;

особенности регулирования разработки, внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий и интернет-вещей управления городской инфраструктурой и пространством (Smart City) с учетом перехода к климатической нейтральности;

особенности регулирования процессов проектирования, градостроительного планирования и строительства объектов, а также правовых механизмов инвестирования в указанные сферы субъектами частного предпринимательства, в том числе иностранными юридическими и физическими лицами;

особенности регулирования процессов признания и применения на территории г. Алатау передовых международных и иностранных стандартов, практик, классификаторов, технических регламентов, процедур сертификаций, технических и технологических норм;

особенности регулирования отношений в области жилищных отношений, миграции, трудовых отношений и привлечения иностранной рабочей силы, в том числе высококвалифицированной;

особенности регулирования отношений в области государственных закупок с учетом передовых международных практик;

особенности регулирования оборота цифровых активов и внедрения на их базе цифровых финансовых сервисов, включая возможности уплаты товаров, работ и услуг с применением криптофиатных каналов и регулируемых стейблкоинов;

особенности регулирования применения технологий токенизации, функционирования децентрализованных финансов (DeFi) и интернет-технологий (Web3);

особенности регулирования применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения;

особенности регулирования разработки, внедрения и использования технологических инноваций в сфере образования, здравоохранения, биологических технологий, производства и использования медицинского оборудования;

особенности регулирования разработки, внедрения и использования технологических инноваций производства робототехнических систем, беспилотных аппаратов, электрических летательных аппаратов (eVTOL) в рамках развития отрасли экономики малых высот (LAE) и городской воздушной мобильности (UAM);

особенности регулирования земельных отношений, отношений в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды;

особенности создания, организации и функционирования СЭЗ на территории города, креативной индустрии и игорной деятельности;

особенности регулирования ответственности;

особенности регулирования ответственности; предоставление гарантий стабильности условий инвестирования, защиты инвестиций и регулирования особенностей движения капитала;

применение особого режима налогообложения и бюджетных отношений;

применение особого режима налогообложения и бюджетных отношений; регулирование отношений по согласованному развитию г. Алатау, Алматинской области и г. Алматы в рамках Алматинской агломерации, в том числе в вопросах транспортно-логистических связей, коммунальной и энергетической инфраструктуры, миграционной политики.

Правовые инновации

Технологическая и инновационная сфера развивается очень быстро, и действующая система законодательства не всегда успевает за этим ростом, не всегда своевременно обеспечивая нужное регулирование, соответствующее современным требованиям и запросам.

Для того чтобы обеспечить опережающее развитие города Алатау и стимулировать устойчивый рост инновационно ориентированной экономики Казахстана, необходимо создать институциональную среду, которая позволит вовремя внедрять новые правовые решения (правовые новеллы), ранее не урегулированные в рамках республиканского законодательства.

Эти новеллы включают не только создание новых правовых институтов, но и внедрение новых регуляторных механизмов, юридических методов и подходов.

Особенности такого регулирования часто предполагают новизну в управлении различными сферами, включая бюджетные отношения, налогообложение и порядок издания правовых актов.

Управленческие инновации

Также, Конституционный закон нацелен на создание новых управленческих структур и оптимизацию их процессов с целью повышения эффективности и результативности. В частности, предусматривается полноценное внедрение принципа «одного окна» (One-Stop Shop), охватывающее, но не ограничивающееся, сопровождением процедур, связанных с привлечением инвестиций.

Цифровая интеграция (Smart City, Digital by Default)

Кроме того, Конституционный закон предусматривает, что государственные сервисы и порталы должны проектироваться с изначальной интеграцией цифровых компонентов. Цифровые решения рассматриваются как приоритетные и обязательные для применения, а не как дополнительные опции.

В документе также отмечается, что в городе Алатау в настоящее время реализуются три крупных инвестиционных проекта, ввод которых планируется с 2026 года. Общий объем инвестиций составляет около 178 миллиардов тенге, при этом создано около 3 000 рабочих мест. Однако эти проекты не носят инновационный характер.

Следовательно, текущий уровень инвестиционной привлекательности и деловой активности города недостаточен для превращения Алатау в центр инноваций и высокой экономической активности.

Для обеспечения опережающего развития города Алатау и стимулирования устойчивого экономического роста необходимо закрепить в конституционном законе особенности издания органами местного самоуправления правовых актов. Это позволит апробировать новые правовые нормы, инновационные проекты, сервисы, технологии и решения, а также установить гарантии стабильных условий для инвестирования, защиты инвестиций и регулирования движения капитала.

В рамках реализации проекта Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау» планируется разработка и принятие ряда нормативно-правовых актов:

порядок изъятия земель для государственных нужд на территории города, направленного на ускоренное и упрощенное изъятие земель с предоставлением равноценного земельного участка либо соответствующей компенсацией;

порядок прямого финансирования проектов из республиканского бюджета;

порядок использования воздушного пространства РК, направленного на развитие экономики малых высот и др.

К 2050 году планируется:

увеличить численность населения города до 1 миллиона человек;

создать более 500 тысяч рабочих мест;

обеспечить сбор налогов в объеме 18 251 970 015 долларов США.

КДРП размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 декабря 2025 года.