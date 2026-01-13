РУ
    16:37, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Глава государства поручил усилить боеготовность и дисциплину в армии Казахстана

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял министра обороны Даурена Косанова
    Фото: Акорда

    Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2025 год.

    Даурен Косанов проинформировал о состоянии боевой готовности армии и ходе реализации приоритетов развития Вооруженных сил. Он также доложил о мероприятиях по внедрению цифровых технологий, военно-патриотической работе, а также о совершенствовании военной инфраструктуры.

    Министр представил информацию по исполнению поручений Президента по наведению дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.

    По итогам встречи Верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.

    Напомним, в обширном интервью, опубликованном в газете «Turkistan», Касым-Жомарта Токаев заявил, что возьмет под личный контроль вопросы дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил. 

