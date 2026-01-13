Глава государства поручил усилить боеготовность и дисциплину в армии Казахстана
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Даурена Косанова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент — Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за 2025 год.
Даурен Косанов проинформировал о состоянии боевой готовности армии и ходе реализации приоритетов развития Вооруженных сил. Он также доложил о мероприятиях по внедрению цифровых технологий, военно-патриотической работе, а также о совершенствовании военной инфраструктуры.
Министр представил информацию по исполнению поручений Президента по наведению дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.
По итогам встречи Верховный главнокомандующий поставил перед министром конкретные задачи по поддержанию боевой готовности армии, укреплению воинской дисциплины и правопорядка.
Напомним, в обширном интервью, опубликованном в газете «Turkistan», Касым-Жомарта Токаев заявил, что возьмет под личный контроль вопросы дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.