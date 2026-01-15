Президент Казахстана принял главу Международной федерации лыжного спорта и сноуборда

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в нашей стране более 85 тысяч человек регулярно занимаются лыжными видами спорта. Он также подчеркнул, что Казахстан располагает современной инфраструктурой, включая горнолыжные и беговые лыжные комплексы, ледовые арены международного уровня.

Фото: Акорда

Президент сообщил, что в нашей стране особое внимание уделяется подготовке к предстоящим зимним Олимпийским играм в Италии.

В свою очередь президент FIS поблагодарил Главу нашего государства за поддержку спорта, подчеркнув, что представители Казахстана достойно выступают на престижных мировых соревнованиях.

Он также высоко оценил проводимые в Казахстане социально-экономические реформы.

Собеседники рассмотрели возможности расширения взаимодействия Казахстана с Международной федерацией лыжного спорта в сферах обмена опытом, подготовки спортсменов, тренерского образования и судейства.

Касым-Жомарт Токаев наградил Йохана Элиаша орденом «Достық» II степени за вклад в развитие лыжного вида спорта и сноуборда в нашей стране.