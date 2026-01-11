Рождество, новые кодексы и громкие приговоры - главные события недели в Казахстане

Неделя Президента: интервью как главный политический ориентир

Главным событием недели стало обширное интервью Касым-Жомарта Токаева газете Turkistan, где он подвел итоги 2025 года и обозначил ключевые ориентиры дальнейших реформ. Президент сообщил, что экономика Казахстана выросла более чем на 6%, ВВП превысил 300 млрд долларов, а показатель на душу населения превысил рекордные 15 тысяч долларов.

В интервью значительное внимание было уделено новому Налоговому кодексу. Касым-Жомарт Токаев заявил, что обсуждение документа оправданно, но не должно приводить к паническим настроениям. Он напомнил, что именно по его поручению планируемая ставка НДС была снижена на четыре процентных пункта.

Уделили время в разговоре и теме возврата незаконно приобретенных активов. По данным генпрокуратуры, с субъектов олигополий взыскано свыше 1,3 трлн тенге. За их счет по стране реализуются 434 социальных и коммунальных проекта. И владельцы так называемых «мутных» активов выразили готовность инвестировать в экономику Казахстана более 5 трлн тенге.

Глава государства подтвердил, что борьба с коррупцией остается приоритетом, объяснив причины передачи функций Антикора КНБ необходимостью устранения дублирования и усиления адресной работы против организаторов коррупционных схем. Он также отверг предположения о том, что парламентская реформа готовится «под него», подчеркнув, что все ключевые политические изменения выносятся на всенародное обсуждение и не содержат скрытых целей.

В социально-экономическом блоке интервью Касым-Жомарт Токаев высказался о роли крупного бизнеса, отметив необходимость социальной ответственности и благотворительности.

Затронул он и вопросы дисциплины в армии, заявив о личном контроле и недопустимости гибели солдат срочной службы в мирное время, подчеркнув приоритет повышения престижа воинской службы.

Отдельное внимание было уделено событиям Қаңтара. Основная картина январских событий восстановлена, при этом поиск похищенного оружия и отдельные судебные процессы продолжаются. Президент подчеркнул, что эмоции — плохой помощник в поиске истины.

Кроме того, Глава государства указал на перекосы в господдержке фермеров, заявил о «болезни роста» в экономике Казахстана и раскритиковал экотуризм в горах Алматы, который не идет дальше презентаций. Прокомментировал он и строительство АЭС в Казахстане, и ход реализации масштабной реформы по модернизации энергетического и коммунального секторов.

После интервью неделя продолжилась рядом практических решений. Президент провел рабочее совещание по парламентской реформе. И поручил всесторонне рассмотреть инициативы и выработать базовые подходы к конституционной реформе.

Также Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта. И утвердил Строительный кодекс РК и Цифровой кодекс, закрепляющий новые подходы в сфере цифровизации, транспорта и предпринимательства.

Во внешнеполитической повестке Глава государства принял верительные грамоты послов США и Болгарии, отметив значимость двусторонних отношений. И поговорил по телефону с Премьер-министром Израиля. Биньямин Нетаньяху поблагодарил Токаева за присоединение Казахстана к Соглашениям Авраама.

В уходящие 7 дней Президент также поздравил казахстанцев с Рождеством, подчеркнув вклад православия в укрепление межконфессионального согласия и единства общества.

Правительство: цифровизация, экономика и практические поручения

Неделя Правительства началась с обозначения ключевой темы года - первое в 2026-м заседание Кабмина было посвящено вопросам цифровизации и искусственного интеллекта. В Минцифры напомнили, что в стране уже создано профильное министерство, принят Закон об ИИ, работает Совет по развитию искусственного интеллекта, а Казахстан входит в топ-10 стран по индексу онлайн-услуг, при этом более 90% госуслуг доступны онлайн. Через интернет можно получить даже номера на автомобили. Новая услуга по выбору «красивых» госномеров пользуется высоким спросом. Казахстанцы подали порядка 11 тысяч заявлений. Теперь в планах запуск онлайн-перевыпуска паспортов граждан - уже в 2026 году. И трансформация ЦОНов в Цифровые офисы населения, с упором на самообслуживание и онлайн-формат, по принципу Apple Store.

Отдельно в Кабмине предупредили о проблемах кибербезопасности. По словам вице-премьера Жаслана Мадиева, госорганы массово нарушают требования информационной безопасности, несмотря на усиление контроля и обучение более 1 млн человек основам кибергигиены. Он также сообщил о намерениях экспортировать отечественные спутники дистанционного зондирования Земли на сумму порядка 75 млн долларов, и усилить транзит интернет-трафика за счёт прокладки подводного оптоволокна через Каспий. В транспортно-цифровом блоке было объявлено, что в 2026 году спутниковый интернет появится в поездах «Қазақстан темір жолы» и на бортах Air Astana, а высокоскоростным интернетом планируется охватить до 99% населения, включая более 3 тысяч сельских населённых пунктов. В Минцифры также рассказали, что Astana Hub в ближайшие 2–3 года полностью перейдёт на самоокупаемость - за семь лет вокруг хаба сформирована экосистема объёмом 4,3 млрд долларов. Прокомментировали в ведомстве и запуск беспилотного такси в Астане. Также обсудили рост тарифов мобильной связи.

В центре внимания на заседании Кабмина были и поручения, озвученные в программном интервью Президента. Премьер-министр Олжас Бектенов призвал госорганы перейти от отчётов и презентаций к реальным результатам. Он обозначил перечень реформ, которые необходимо ускорить.

В аграрной сфере в Минсельхозе обсудили будущее животноводства — от льготных кредитов под 5–6% до расширения экспорта, а также разъяснили временные ограничения на экспорт говядины с квотой 20 тысяч тонн.

Общество: от метелей и Рождества — к городским и социальным вопросам

Первые дни января в Казахстане прошли под знаком непогоды, которая напрямую повлияла на передвижение людей и работу транспорта. В ряде регионов вводились ограничения движения на трассах республиканского значения.

Сложные погодные условия отразились и на авиасообщении. В аэропорту Астаны из-за метели задерживались рейсы на прилёт и вылет. Порывы ветра в столице достигали 23 м/с.

Впрочем, некоторые из них были на слуху не только из-за непогоды. Активное обсуждение вызвала ситуация вокруг авиакомпаний Air Astana и FlyArystan. После заявлений экс-сотрудника о возможной реализации льготных авиабилетов в интересах родственников топ-менеджеров Главная транспортная прокуратура инициировала проверку деятельности авиаперевозчиков. Позже Air Astana выступила с официальным комментарием.

Городской транспорт тоже привлёк внимание. Напоминанием о скором запуске одного из самых долгих инфраструктурных проектов столицы - легкорельсового транспорта (LRT), стало объявление о наборе сотрудников для обучения и последующей работы.

Значимым событием недели стало и вручение государственных наград родственникам Бауыржана Момышулы.

Громкие суды и происшествия: приговоры, трагедии и «миллиардные» дела

Неделя запомнилась прежде всего развязкой по одному из самых обсуждаемых процессов. Суд по делу об убийстве Айзат Джумановой завершился приговором — мужу погибшей назначили 14 лет лишения свободы, а также постановили взыскать 20 млн тенге компенсации морального вреда.

Не стихали и дела, где на первый план выходят деньги — и доверие людей. В Астане суд завершил историю о сборе средств «на лечение ребёнка» - супругов Тотакановых признали виновными и назначили по 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. После оглашения решения были раскрыты детали расходов.

Вынес суд и решение по делу о массовом отравлении 12 школьников в Таразе, где после употребления продукции из магазина у детей выявили признаки пищевого отравления.

В регионах продолжались расследования коррупции и хищений бюджетных средств. В Костанайской области продлили расследование дела о закупке медоборудования по завышенной цене — ущерб, по данным следствия, превысил 2 млрд тенге. Ранее сообщалось о задержаниях в руководстве управления здравоохранения. В Туркестанской области же в центре внимания оказались субсидии «на бумаге». Прокуратура сообщила о хищениях через «виртуальный» скот в системе идентификации животных.

Параллельно в сводках — трагедии с человеческими потерями. В Шымкенте скончался солдат-срочник. Позже Нацгвардия дала разъяснение о смерти солдата. В Атырауской области история исчезновения семьи получила мрачное продолжение. Полиция сообщила об обнаружении двух тел и возбуждении дела по признакам убийства. Затем появились данные о подозреваемом, объявленном в розыск.

Отдельной линией недели стали тяжёлые ДТП. На трассе под Алматы в аварии погибли студенты из Индии, обучавшиеся в Шымкенте. Тела погибших направили на родину.

Спорт: проверка для чемпиона, успехи на корте и «семь вершин» казахстанки

Главной интригой спортивной недели стала история вокруг чемпиона мира WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы. 8 января в США прошла процедура вскрытия допинг-пробы B после того, как в декабре в пробе A обнаружили мельдоний и отменили объединительный бой с чемпионом WBA Эрисланди Ларой. В Федерации профбокса Казахстана подчеркнули, что процесс провели в Солт-Лейк-Сити с соблюдением всех регламентов. Сам боксер также заявил, что ожидает результатов и надеется на благополучный исход.

Рассчитывает на хорошие новости и футзальный «Кайрат» - он вошел в число номинантов премии Futsal Planet, как кандидат на звание лучшего мужского клуба мира по итогам 2025 года.

В теннисе неделя оказалась уже продуктивной. Казахстанки взлетели в рейтинге WTA, а в парном разряде лидерство страны сохранила Анна Данилина (14-я позиция).

Медали принесла и борьба. На международном турнире в Анталье «золото» в греко-римском стиле в весе до 72 кг взял Юсуф Ашрапов, еще две бронзы добавили Еркебулан Ардаков и Рахат Бержанов. И, наконец, неделя дала редкую новость из мира высот — альпинистка Анар Бурашева стала первой женщиной в истории Казахстана и Центральной Азии, выполнившей программу Seven Summits.

Культура: утраты, международные площадки и символичные жесты

Культурная повестка недели объединила сразу несколько разных по тону и масштабу событий — от личной утраты до международного признания и символических жестов, которые неожиданно нашли отклик за пределами страны.

Неделя началась с печальной новости: на 53-м году жизни ушёл из жизни казахстанский актёр Мурат Бисембин. Широкой аудитории он был известен по роли Руслана в культовом фильме «Рэкетир», которая в 2007 году принесла ему всенародную популярность. В последние годы актёр боролся с онкологическим заболеванием.

Также в уходящие семь дней стало известно, что страну на 61-й Венецианской биеннале в 2026 году представит проект «ҚОҢЫР: архив тишины». Победителем конкурса кураторских концепций стала работа художника и куратора Сырлыбека Бекботаева.

Ещё один культурный сюжет недели оказался неожиданно лёгким и вирусным. Казахстанский тревел-блогер Дастан Мухамедрахим во время мероприятия в Дубае накинул казахский чапан на актера Уилла Смита. Спонтанный жест попал на видео и быстро разошёлся по соцсетям, превратив национальный элемент одежды в символ культурного диалога.