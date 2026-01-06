РУ
    10:41, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Олжас Бектенов призвал госорганы перейти от слов к реальным результатам

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил, что программное интервью Президента ставит перед государственными органами конкретные задачи на ближайшую перспективу, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Олжас Бектенов призвал госорганы перейти от слов к реальным результатам
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    По его словам, всем центральным и местным исполнительным органам, а также национальным компаниям необходимо приложить все усилия для успешного исполнения поручений Главы государства.

    — Надо переходить от слов к делу. К решению всех вопросов подходить прагматично, максимально экономить бюджетные средства и дать конкретный результат. Отчёты, презентации прекращайте. Если нет результатов, это всё просто слова. Если не можете работать по-новому, говорите открыто, мы будем решать эти вопросы, — сказал Олжас Бектенов. 

    Премьер-министр также поручил своим заместителям координировать исполнение поручений Президента по своим направлениям.

    Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.

