Олжас Бектенов призвал госорганы перейти от слов к реальным результатам

По его словам, всем центральным и местным исполнительным органам, а также национальным компаниям необходимо приложить все усилия для успешного исполнения поручений Главы государства.

— Надо переходить от слов к делу. К решению всех вопросов подходить прагматично, максимально экономить бюджетные средства и дать конкретный результат. Отчёты, презентации прекращайте. Если нет результатов, это всё просто слова. Если не можете работать по-новому, говорите открыто, мы будем решать эти вопросы, — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр также поручил своим заместителям координировать исполнение поручений Президента по своим направлениям.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.