телерадиокомплекс президента РК
    11:20, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Стали известны подробности вскрытия пробы B Жанибека Алимханулы

    В Федерации профбокса Казахстана прокомментировали вскрытие пробы B чемпиона мира в среднем весе Жанибека Алимханулы, передает агентство Kazinform.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: Sports.kz

    — Сегодня, в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США), в рамках действующих международных антидопинговых регламентов и с соблюдением всех процессуальных требований, была проведена процедура вскрытия пробы B спортсмена Жанибека Алимханулы. Процедура имеет принципиальное значение, поскольку она является ключевым элементом объективного и независимого разбирательства, — сообщил президент федерации Рахимжан Ерденбеков.

    Он отметил, что вскрытие пробы B прошло в присутствии представителей команды спортсмена, профильных специалистов, а также всех заинтересованных сторон, допущенных к процессу в установленном порядке, что полностью исключает возможность процедурных нарушений и обеспечивает максимальную прозрачность.

    По словам Ерденбекова, по итогам вскрытия проба B была опечатана и официально передана в аккредитованную международную лабораторию, уполномоченную проводить подобные исследования. Анализ осуществляется в соответствии с едиными стандартами, без какого-либо вмешательства или внешнего влияния.

    — Хочу особо подчеркнуть: на данном этапе отсутствуют какие-либо юридические или фактические основания для выводов, обвинений либо интерпретаций. Казахстанская Федерация профессионального бокса последовательно и принципиально придерживается презумпции невиновности спортсмена и уважения к процедуре, — отметил он.

    Ерденбеков добавил, что позиция федерации остается неизменной:

    • Федерация выступает за чистый и честный спорт;
    • Федерация уважает международные антидопинговые механизмы;
    • Федерация не допускает спекуляций, давления и информационного шума до получения официального лабораторного заключения.

    — Мы осознаем общественный интерес к данной ситуации и потому считаем своим долгом действовать спокойно, взвешенно и исключительно в правовом поле. Только официальные результаты лабораторного анализа станут основанием для дальнейших решений и публичных заявлений. О развитии ситуации будет сообщено в установленном порядке, своевременно и на основании подтверждённых документов, — говорится в заявлении КФПБ.

    Ранее Жанибек Алимханулы сделал заявление в связи со вскрытием допинг-пробы В.

    Спорт Бокс Жанибек Алимханулы
    Гульжан Тасмаганбетова
