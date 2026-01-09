Суд назначил мужу Айзат Джумановой 14 лет лишения свободы

Ранее государственный обвинитель запрашивал для Айбара Жанболата наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, а также настаивал на сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокурор также просил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших компенсацию в размере 30 минимальных расчетных показателей (117 060 тенге) в соответствии со статьей 98 частью 2 Уголовного кодекса.

На одном из предыдущих судебных заседаний прокурор ходатайствовал о допросе дополнительного свидетеля — дознавателя Даулета Карипжанова, который в день трагедии принимал участие в проведении следственных действий.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня 2025 года в селе Баласаз Аксуского района. На фоне семейно-бытового конфликта от побоев мужа скончалась Айзат Джуманова.

Напомним, суд отказал в онлайн-трансляции по делу об убийстве Айзат Джумановой.

В ходе суда были озвучены новые подробности.

Ранее была допрошена мать погибшей.