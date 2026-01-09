РУ
    10:16, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Суд назначил мужу Айзат Джумановой 14 лет лишения свободы

    Кроме того, с осужденного постановлено взыскать 20 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда в пользу семьи погибшей.

    Суд назначил мужу Айзат Джумановой 14 лет лишения свободы
    Фото: Айгерим Коппаева/Kazinform

    Ранее государственный обвинитель запрашивал для Айбара Жанболата наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, а также настаивал на сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Прокурор также просил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевших компенсацию в размере 30 минимальных расчетных показателей (117 060 тенге) в соответствии со статьей 98 частью 2 Уголовного кодекса.

    На одном из предыдущих судебных заседаний прокурор ходатайствовал о допросе дополнительного свидетеля — дознавателя Даулета Карипжанова, который в день трагедии принимал участие в проведении следственных действий.

    Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня 2025 года в селе Баласаз Аксуского района. На фоне семейно-бытового конфликта от побоев мужа скончалась Айзат Джуманова. 

    Напомним, суд отказал в онлайн-трансляции по делу об убийстве Айзат Джумановой.

    В ходе суда были озвучены новые подробности.

    Ранее была допрошена мать погибшей. 

    Айгерим Коппаева
