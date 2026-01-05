Глава государства заявил о «болезни роста» в экономике Казахстана

— Мировой опыт показывает, что реформы очень часто наталкиваются на непонимание, неприятие со стороны общества. Поэтому роль лидера, берущего на себя всю ответственность, трудно переоценить. Как Глава государства такую ответственность я беру на себя и готов это делать и в будущем. Люди, работающие со мной, это хорошо знают, — подчеркнул Президент.

По его словам, в зимний период рост тарифов временно остановили административными методами, чтобы снизить нагрузку на граждан.

— В то же время перед Правительством поставлена задача рационального использования бюджетных средств. Нельзя заливать экономику деньгами, провоцируя инфляцию. Необходима жесткая бюджетная дисциплина. Финансовые ресурсы должны направляться только на нужные государству проекты, — отметил он.

По его словам, снизить инфляцию и улучшить благосостояние граждан должна и трехлетняя программа, принятая Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка.

— Международные эксперты правильно считают, что Казахстан попал в «ловушку средних доходов». Буду предельно откровенен, это не абстракция из учебников по экономике, а реальность, с которой буквально ежедневно сталкиваются многие соотечественники. Доходы есть, и порой немалые, но они растворяются в инфляции и обязательствах — ипотека, образование детей, помощь родителям. Любой сбой, будь то болезнь или потеря работы, может подорвать стабильность бытия, — подчеркнул Глава государства.

Он напомнил о ранее принятом решении разрешить использование пенсионных накоплений на лечение, покупки квартир и оплату за учебу детей. Однако из-за выявленных случаев злоупотребления использование пенсионных денег для стоматологических услуг пришлось приостановить.

По его словам, бизнес также создает рабочие места, честно платит налоги, но дорогие кредиты, ограниченность оборотных средств не позволяют ему масштабироваться, выйти на новые рынки, внедрить современные технологии.

— Структура нашей экономики меняется, но, с моей точки зрения, медленными темпами. В результате страна, по оценкам международных финансовых институтов и рейтинговых агентств, благополучная, даже богатая, что соответствует действительности, но внутри экономики сохраняются диспропорции, которые требуется в срочном порядке скорректировать, «выпрямить». Эту ситуацию мы видим, скрывать не собираемся. С такой проблемой сталкиваются многие страны. С «болезнью роста» мы непременно справимся. План действий имеется, — подчеркнул Президент.

