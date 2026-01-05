Токаев: Дискуссии по Налоговому кодексу не должны приводить к паническим настроениям

Глава государства заявил, что дискуссии по теме налоговой реформы оправданны, однако, по его словам, они не должны приводить к паническим настроениям среди граждан. Президент отметил, что подобные реформы проводят и другие страны, приведя в пример Россию, где НДС был повышен до 22%.

— Наша реформа — не рядовая «фискальная кампания», а перезагрузка налоговой системы. Ее главная задача — обеспечение устойчивого экономического роста. Правительству было поручено подготовить прозрачный, понятный Налоговый кодекс. Как кабмин справился с этой задачей, мы увидим уже в этом году, — подчеркнул Президент.

Говоря о ставке НДС, Глава государства отметил, что предыдущее правительство предлагало повысить налог до 20%, ссылаясь на необходимость исправления ошибок в фискальной политике. Аналогичное предложение выдвигало и нынешнее правительство, однако Президент поручил снизить планируемую ставку на четыре процентных пункта.

— Новый Налоговый кодекс призван сместить акцент от контроля к партнерству, когда все участники процесса — государство, бизнес, граждане — добросовестно выполняют свои обязательства. В такой взаимодополняемой системе налоги перестают восприниматься как бремя. По сути, это современный общественный договор. Платишь налоги — получаешь услуги, инфраструктуру, безопасность, возможности. Скажу больше, это инструмент справедливого перераспределения нагрузки, способ поддержать тех, кто слабее, и укрепить тех, кто находится в «центре» экономики, — отметил он.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что эффективность налоговой политики зависит не только от администрирования, но и от уровня налоговой грамотности и ответственности общества.

— Именно так формируется культура уплаты налогов, из повинности она превращается в современную форму патриотизма. А это, в свою очередь, прямой путь к неприятию коррупции. Добросовестным налогоплательщикам очень не нравится, когда их деньги оседают в карманах аферистов, — отметил он.

Напомним, Президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс в июле 2025 года. Закон вступил в силу с 1 января 2026 года.

Отметим, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.