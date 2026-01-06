РУ
    11:14, 06 Январь 2026

    ЖКХ, туризм и АПК: какие реформы поручил ускорить Премьер-министр Казахстана

    Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства озвучил ряд поручений государственным органам, обозначенных Главой государства в недавнем интервью, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие реформы поручил ускорить Премьер-министр Казахстана
    Фото: пресс-служба Правительства

    — Как вы знаете, Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в программном интервью «Казахстан вступил в новый этап модернизации» обозначил основные направления социально-экономического развития страны и другие актуальные темы. Президент ставит перед нами задачу не только сохранить текущие результаты экономического развития, но и нарастить динамику с акцентом на долгосрочный результат. Это касается всех отраслей, в том числе энергетики, ЖКХ, транспортной инфраструктуры, привлечения инвестиций, развития АПК, туризма, — отметил Олжас Бектенов.

    Премьер-министр напомнил, что перезагрузка фискальной политики должна осуществляться по принципу — от контроля к партнерству, сбалансировав имеющиеся диспропорции.

    — Также акцентировано внимание на необходимости своевременной и качественной реализации подходов в энергетическом и коммунальном секторе. Справедливое тарифообразование является необходимым шагом для их воплощения. Государство, в свою очередь, адресно поддержит тех, кто реально нуждается, — подчеркнул он.

    В этой связи различным госорганам даны следующие поручения:

    — Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами приступить к практической реализации Национального проекта по модернизации ЖКХ;

    — Министерству транспорта, акиматам и компаниям обеспечить своевременную реализацию утвержденных мероприятий;

    — Министерству сельского хозяйства в недельный срок внести предложения по дальнейшему развитию сферы животноводства с конкретными мерами по увеличению производства и экспорта мяса; совместно с Холдингом «Байтерек» дальше расширять линейку аналогичных инструментов поддержки сельского хозяйства;

    — Министерству туризма и спорта совместно с акиматами регионов в месячный срок скорректировать Концепцию развития туризма до 2029 года с внесением конкретного плана мероприятий. Также совместно с Министерством науки и высшего образования принять дополнительные меры по решению кадровой проблемы в сфере туризма;

    — Министерству промышленности совместно с квазигосударственным сектором в кратчайшие сроки перейти к реализации намеченных планов, в том числе по достигнутым договоренностям с зарубежными партнерами;

    — Министерству энергетики совместно с профильным Агентством держать на контроле работу по проектам в сфере атомной энергетики;

    — Министерствам просвещения, здравоохранения, финансов в недельный срок внести конкретные предложения по пересмотру политики субсидирования частных школ и частных медицинских организаций;

    — Предусмотреть комплекс мероприятий по линии Министерства труда и социальной защиты населения совместно с акиматами, направленных на исключение мошенничества при назначении пособий и выплат;

    — Министерству внутренних дел активизировать работу по выявлению и пресечению правонарушений на дорогах и в общественных местах, с внедрением цифровых технологий.

    — Министерству просвещения продолжить внедрение правил дорожного движения в обучающие программы.

    Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.

